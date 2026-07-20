Hasi dira Pasaiako zubibide zaharra eta Topoaren geltoki zaharra eraisteko lanak
Lurpeko tren-saihesbide berria inauguratu eta bi egunera ekin dio Euskal Trenbide Sareak egitura eraisteari. Obrak Pasai Antxoko hirigunea biziberrituko du eta 2.800 metro koadro libratuko ditu.
Euskal Trenbide Sarea (ETS) Pasai Antxoko zubibide zaharra eta Topoaren geltoki zaharra desegiten hasi da, lurpeko trenbide-saihesbide berria inauguratu eta bi egunera. Izan ere, Altza-Galtzaraborda tren-saihesbidearen parte den lurpeko terminal berria ireki eta bi egunera hasi dira lanok. Egitura berriak harrera bikaina izan du, eta larunbatean zein igandean 6.200 bidaia baino gehiago erregistratu dira.
Susana Garcia Chueca Mugikortasun Jasangarriko sailburuak bertatik bertara ikuskatu du astelehen honetan Pasaian abiatutako lanen hasiera, eta Iñaki Arriola bere aurrekoak eta Izaskun Gomez herriko alkate ohiak hartutako konpromisoa bete dela nabarmendu du; terminal berria ireki ostean zubibide zaharra berehala eraitsiko zutela ziurtatu baitzuten.
Garcia Chuecak "kudeaketa bikainaren adibidetzat" jo du proiektua, eta obrak herritarrengan izango duen eragina gogorarazi du: "Udalerriko etxe batzuetatik metro gutxira zegoen egitura, eta bertako bizilagunek bizi-kalitate hobea izango dute bota ondoren".
12 hilabeteko iraupena lanek
Pasai Antxoko Topoaren zubibidea eraisteko lanek 12 hilabete iraungo dute. Obra zaila da, 386 metroko egitura kendu behar baitute, eta Molinao ibaiaren gaineko arku bikoitza kontserbatuko da.
Jarduketari esker hiri-hesia ezabatuko da eta 2.800 metro koadro libre geratuko dira. Etxebizitzak babesteko, inguruko eraikinak ikuskatuko dituzte eta egitura tubularrak erabiliko dituzte hautsa pilatzeko.
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