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Sei hilabeteko kartzela zigorra eta isuna ezarri diote kargua lortzeko titulu bat faltsutu zuen Osakidetzako Segurtasun buru ohiari

Kondenatua ez da kartzelan sartuko, epaiak hala ezarrita, betiere bi urtez berriro deliturik egiten ez badu. 

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Agentziak | EITB

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Gasteizko epaitegi batek sei hilabeteko kartzela-zigorra eta 1.080 euroko isuna ezarri dio Osakidetzako Segurtasun buru izandakoari, kargua lortzeko unibertsitate-titulu faltsu bat "horren jakitun eta borondatez" aurkezteagatik.

2025eko abenduan, Osakidetzak Segurtasun arduraduna kargutik kendu zuen, lanposturako eskatzen zen unibertsitate-titulua espedientean agertzen ez zela egiaztatu eta hark titulua ez zuela onartu ondoren.

Gaia auzitegietan amaitu zen, eta orain Gasteizko Auzialdiko Auzitegiko Instrukzioko Sekzioko 1. plazak adostasun-epaia eman du; hau da, akusatuak gertakariak onartu egin ditu, kondena txiki baten truke.

Kondenatua ez da kartzelan sartuko, epaiak, irmoa denak, bi urtez eteten duelako espetxe-zigorra bete behar izatea, aldi horretan berriro deliturik ez egiteko baldintzarekin.

Osakidetza Gasteiz Gizartea

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