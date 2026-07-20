Sei hilabeteko kartzela zigorra eta isuna ezarri diote kargua lortzeko titulu bat faltsutu zuen Osakidetzako Segurtasun buru ohiari
Kondenatua ez da kartzelan sartuko, epaiak hala ezarrita, betiere bi urtez berriro deliturik egiten ez badu.
Gasteizko epaitegi batek sei hilabeteko kartzela-zigorra eta 1.080 euroko isuna ezarri dio Osakidetzako Segurtasun buru izandakoari, kargua lortzeko unibertsitate-titulu faltsu bat "horren jakitun eta borondatez" aurkezteagatik.
2025eko abenduan, Osakidetzak Segurtasun arduraduna kargutik kendu zuen, lanposturako eskatzen zen unibertsitate-titulua espedientean agertzen ez zela egiaztatu eta hark titulua ez zuela onartu ondoren.
Gaia auzitegietan amaitu zen, eta orain Gasteizko Auzialdiko Auzitegiko Instrukzioko Sekzioko 1. plazak adostasun-epaia eman du; hau da, akusatuak gertakariak onartu egin ditu, kondena txiki baten truke.
Kondenatua ez da kartzelan sartuko, epaiak, irmoa denak, bi urtez eteten duelako espetxe-zigorra bete behar izatea, aldi horretan berriro deliturik ez egiteko baldintzarekin.
Zure interesekoa izan daiteke
Lau atxilotu eta zazpi ikertu Munduko Futbol Txapelketako finalaren ostean izandako istiluengatik
Istiluak izan dira Gasteizen, Donostian, Bilbon, Berrizen eta Berriozarren. EAJk eta EH Bilduk deitoratu egin dituzte, eta PPk eta Voxek "terrorismotzat" jo dituzte.
Hasi dira Pasaiako zubibide zaharra eta Topoaren geltoki zaharra eraisteko lanak
Lurpeko tren-saihesbide berria inauguratu eta bi egunera ekin dio Euskal Trenbide Sareak egitura eraisteari. Obrak Pasai Antxoko hirigunea biziberrituko du eta 2.800 metro koadro libratuko ditu.
Karabela portugesek 30 lagun ziztatu dituzte asteburuan, eta bost erietxera eraman dituzte
Gero eta ale gehiago ari dira iristen Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldera. Ondorioz, asteburuan hainbat hondartzatan protokoloa aktibatu dute sorospen-zerbitzuek, eta bost pertsona osasun-zentroetara eraman behar izan dituzte.
Beroa baratzeak hondatzen eta nekazarien lana zapuzten dabil
Tenperatura altuek ondorio larriak ekarri dizkiete nekazariei. Letxuga-uzta osoak galdu dituzte batzuek, eta barazki asko ez dira merkaturatzeko behar adina hazi. Beroaren eraginez, piperrek eta piperminek ere zaporea aldatu dute, eta minagoak dira aurten.
Petilla Aragoiko bizilagunak etxera itzuli dira dagoeneko, Cinco Villasko sutea egonkortu egin baita
Asteazken honetan Oresen (Zaragoza) piztutako sutea egonkortu egin dute eta itzaltzeko lanean ari dira, SOS Nafarroa zerbitzuko iturriek jakinarazi dutenez.
Gizon bat atxilotu dute A-68 errepidean, bikotekideari eraso egitea eta bide segurtasunaren aurkako delituak egotzita
Hainbat lekukok gizon bat emakume bati eraso egiten ikusi zuten Ribaforadako zerbitzugune batean, eta herritarren laguntzari esker gelditu eta atxilotu egin zuten. Halaber, drogen eraginpean eta gidabaimeneko punturik gabe gidatzen ari zen.
Katamotz iberiar bat antzeman dute Euskadin azken mendean lehen aldiz
Kanpezun atzeman du alea abeltzain batek, argazki-tranpa bidezko kameren bidez. Aurkikuntza honek agerian jartzen du alea berreskuratze-programa batekoa dela.
Berriozarko taberna batean Munduko Kopako finala ikusten ari zirela hainbat laguni egindako erasoa ikertzen ari dira
Futbol partida ikusten ari zen militar talde bati barra eta borra hedagarriekin eraso egin omen dio hamar bat lagunek osatutako talde batek. Gutxienez hiru pertsona zauritu dira. Oraingoz ez dute inor atxilotu, erasotzaileek ihes egin zutelako.
Abere azokak baimendu dituzte berriz ere, Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek dermatosi nodularraren aurkako neurriak malgutu baitituzte
“Osasun-egoeraren bilakaerak abeltzaintza-sektorearen jardueraren zati bat berreskuratzea ahalbidetzen du”, adierazi du Eusko Jaurlaritzak.