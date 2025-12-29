IRUZURRA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osakidetzako Segurtasun arduraduna kargutik kendu eta titulazioa faltsutzeagatik salatu dute 

2023tik egon da karguan ustezko iruzurgilea. Unibertsitateko titulu faltsu bat aurkeztu zuen lanpostua lortzeko, orain aitortu duen bezala. Ertzaina da akusatua.

(Foto de ARCHIVO) Logo de Osakidetza EUROPA PRESS 10/9/2024
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak agiriak faltsutzeagatik salatu du Osakidetzako Segurtasun Zerbitzu Korporatiboko burua, 2023an kargua eskuratzeko ezinbesteko baldintza zen unibertsitateko gradurik ez zuela eta aurkeztu zuena faltsua zela egiaztatu da eta.

Osasun Ituna martxan jarri zenetik sei hilabetera komunikabideen aurrean egin duten topaketa informatiboan galdetu diote kasuaz Lore Bilbao Osakidetzaren zuzendariari eta bertan baieztatu du gertatutakoa. 

Osakidetzako arduradunak azaldu duenez, langileekin zerikusia duten hainbat gai "indartzeko" eta "berrikusteko" egiten dituzten analisi eta berrikuspenen baitan, "ikusi zen aplikazio informatikoan ez zegoela jasota pertsona hori betetzen ari zen postuak eskatzen zuen titulazioa".

Unibertsitateko Tituluen Kontsulta Zerbitzura jo ondoren, egiaztatu zen pertsona horrek lanposturako aurkeztu zuen unibertsitate-titulua ez zela zerbitzu horretan agertzen, "bai, ordea, bere espedientean".

Horren aurrean, eta lanpostua Zuzendaritza Nagusiaren menpe dagoenez, zuzendaritzak "jatorrizko titulua aurkezteko eskatu" zion. "Elkarrizketa horretan, onartu egin zuen ez zuela titulurik, eta, neurriak hartu ziren berehala, ez baitzen inolako informazio-espedienterik behar, pertsona berak aitortu baitzuen, eta horrek lanpostutik kentzea eta hainbat neurri hartzea dakar".

Osakidetzaren zuzendari nagusiak baieztatu du lanpostu hori betetzeko "beharrezko neurriak" hartuko direla, eta, horretarako, lehenik eta behin, "baldintzak betetzen dituen hautagairik dagoen egiaztatuko da".

Ustezko iruzurgilea Ertzaintzaren zuzendaritzan lan egiten zuen ertzain bat da

Kasua El Mundo egunkariak eman zuen argitara igandean. Informazio horren arabera, ustezko iruzurgilea Ertzaintzako agente bat da, Polizia autonomikoaren Koordinazio Zuzendaritzan lan egiten zuena, eta "kontaktu politiko eta pertsonal ugari" zituena. Egunkariak dio 2023an harentzat ad hoc sortu zutela kargua, Osasun Saileko titularra Gotzone Sagarduy zenean.

Lanpostuaren eginkizunen artean, 45.000 profesionaleko plantillarako segurtasun-planak egitea, anbulatorioetako eta ospitaleetako segurtasun-kontrata pribatuen lana gainbegiratzea eta osasun-langile eta paziente guztien arriskuak aztertzea daude. Gainera, Osasun Sailaren segurtasun pribatuko kontratuak esleitzeko prozesuetan txosten teknikoak egiteaz arduratzen da. Urtean 61.000 euroko soldata du postuak.

Agenteak lanpostu hori lortzeko bere garaian aurkeztu zuen dokumentazioa Getxoko Udalak konpultsatu zuen, hedabidearen arabera.

Sumarrek agerraldi-eskaera bat erregistratu du

Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak Alberto Martinez Osasun sailburuaren agerraldia eskatu du, kasua Eusko Legebiltzarrean azal dezan.

Hernandezen arabera, aipatutako lanpostuaren garrantziak "bereziki larria egiten du norbaitek plaza hori bi urte baino gehiagoz bete izana, aldez aurretik beharrezko baldintzak egiaztatu gabe, eta Eusko Jaurlaritzaren eta Osasun Sailaren arduragabekeria izugarria erakusten du".

Osakidetza Salaketak Eusko Jaurlaritza Ertzaintza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X