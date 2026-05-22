Okupatutako pabiloi bat hustu dute Donostiako Herrera auzoan

Ertzaintzak Donostiako Udaltzaingoarekin lankidetzan burututako operatiboa epailearen aginduz egin da, pabiloiaren jabeak eskatuta. Kale egoeran zeuden sei pertsona kaleratu dituzte, eta horietako bi Polizia Nazionalaren esku geratu dira.

Ertzaintzak eta Donostiako Udaltzaingoak Herrera auzoko Oxigraf enpresaren pabiloi okupatua hustu dute ostiral honetan. Operazio horretan, kale egoeran zeuden eta bertan lo egiten zuten hainbat pertsona kanporatu dituzte. 

Operatiboa epailearen aginduz jarri da martxan, jabeak eskatuta. Pabiloia abandonatuta zegoen, eta hainbat kexa eragin ditu bizilagunen artean. 

Agenteak 09:00ak aldera sartu dira eraikinera, eta 11:00etan amaitu da operazioa, batere istilurik gabe.  

Segurtasun Sailaren arabera, segurtasun indarrek sei pertsona kanporatu dituzte, eta horietako bi Polizia Nazionalaren esku geratu dira.

Donostia Ertzaintza Okupak Gizartea

