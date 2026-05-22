Erromes bat hil da Garesen, ibaira erorita

Gorpua Robo ibaian agertu da, eta Foruzaingoak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. 

Gares. Artxiboko argazkia: Francisco Arbizu

EITB

Donejakue bidea egiten ari zen erromes bat hil da Garesen, Robo ibaira erorita. 

Foruzaingoak jakinarazi duenez, larrialdi zerbitzuek 09:30 aldera jaso dute abisua, eta foruzainak, suhiltzaileak eta osasun langileak bertaratu dira. 

Foruzaingoak ikerketa abiatu du heriotzaren nondik norakoak argitzeko. 

Agintariek ez dute heriotzaren inguruko xehetasun gehiagorik eman, kasua ikerketapean baitago. 

Duela  min.

