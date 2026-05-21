Nogen, Janus Lester, Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus igoko dira oholtzara EHUk San Mames egingo duen festan
Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu duen gradu eta graduondo amaierako lehen ekitaldi bateratua ekainaren 12an egingo da. Palestinaren aldeko keinu batekin borobilduko dute ekitaldia; palestinarrez osatutako Sol Band taldeko abeslariak hartuko du parte.
Nogen, Maialen Lujanbio, Janus Lester eta Amets Arzallus. Artista horiek osatuko dute Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) ekainaren 12rako Bilboko San Mames estadioan antolatu duen jai handiko kartela. Gradu eta graduondo amaierako ekitaldi bateratua egingo da estreinakoz.
Joxerramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak eta Estitxu Garai Bizkaiko Campuseko eta Komunikazioko errektoreordeak aurkeztu dute egitaraua, goizean futbol zelaian bertan egin duten agerraldian. Parte-hartzaile guztiak EHUko ikasle izandakoak direla nabarmendu dute. "Ekitaldi berezia izango da. Unibertsitate publikoa defendatzea ere badelako unibertsitatea ospatzea, bidelagun izatea eta gure gizarteari egiten dion ekarpena publikoki aitortzea", esan du Bengoetxeak.
Aitortza horren erakusle, lehenengo EHUalumni sariak banatuko direla azaldu du errekoreak, eta "ekitaldi akademikoa den heinean", zientzia dibulgazioak ere bere lekua izango du; Juan Ignacio Perez Iglesias Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitateak eta Berrikuntza sailburuak eta EHUko errektore ohiak 'Iraganaren etorkizuna' hitzaldia eskainiko du.
Palestinaren aldeko elkartasun keinu batekin borobilduko dute festa. Hala, musikari palestinarrez osatutako Sol Band taldeko abeslariak ere parte hartuko du ekitaldian.
Gizarte osoari zabaldutako ekitaldia izango da, eta sarrerak jada eskuragai daude, 19,95 euroren truke, unibertsitatearen web gunean.
Ikasle ohiak
Aurkezpenean, aparteko balioa eman diote karteleko artista nagusiak EHUko ikasle ohiak izateari. Zehaztu dutenez, Nogen taldeko abeslari Ane Negueruelak Medikuntza ikasi zuen unibertsitate publikoan, eta medikuntza du ogibide egun.
Jokin Pinacho Janus Lester taldeko kantariak, berriz, Kimikako Gradua egin zuen, eta iaz aurkeztu zuen bere doktore tesia EHUn.
Bertsolariei dagokienean, biek Leioako campusean ikasi zuten: Maialen Lujanbio Arte Ederretan lizentziatu zen, eta Amets Arzallus, Kazetaritzan.
