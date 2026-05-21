19 atxilotu Bilbon eta Donostian, migratzaileak dokumentu faltsuekin erregularizatzeko gestoria-sare batean
Desegindako sareak 5.000 eta 10.000 euro artean kobratzen zien migratzaileei eta lau gestoria daude tartean: bat, Gipuzkoan, eta gainerakoak, Bizkaian. Atxiloketak duela bi aste inguru egin zituzten, migratzaileen ezohiko erregularizazio prozesua baino lehen hasitako operazio baten baitan.
Polizia Nazionalak 19 pertsona atxilotu ditu, horien artean Bizkaiko eta Gipuzkoako gestorietako 6 abokatu, migratzaileak agiri faltsuekin erregularizatzeko sare baten parte direlakoan.
Desegindako sareak 5.000 eta 10.000 euro artean kobratzen zien, eta lau gestoria daude tartean: horietako bat, Gipuzkoakoa, eta gainerakoak, Bizkaikoak.
Poliziak 118 iruzur-kasu antzeman ditu, erregularizatzeko eskaeretan faltsututako dokumentuak, zehazki.
Atxilotuetatik, sei inplikatutako gestorietako kideak dira, hamaikari erregularizazioa lortzeko dokumentu faltsuen ustezko bideratzaile izatea leporatzen zaie, eta bi eskatzaileak dira. Atxilotuen artean, bezeroak erakartzen zituen pertsona bat dago.
Duela bi aste inguru atxilotu zituzten guztiak, migratzaileen ezohiko erregularizazio-prozesuaren aurretik zabaldutako operazioan. Operazio horrek zabalik jarraitzen du.
Poliziaren ikerketak 2025eko uztailean hasi ziren, Espainiako Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzak eskatzaileen espediente gutxi batzuek susmoa piztu zutelako. Ikertzaileek beharrezko zantzuak eta datuak bildu ondoren, kasua joan den abenduan judizializatu zen.
Egindako ikerketetan, Polizia Nazionalak 118 iruzur-kasu zenbatu ditu, jatorri afrikarreko hainbat pertsonari eragiten dietenak.
Auzipetuek erroldak, prestakuntza-ikastaroak, txosten medikoak eta banku-agiriak faltsutzen zituzten erregularizazio-izapideak errazteko.
Epailearen esku utzi ondoren, atxilotuak karguekin aske geratu ziren, epaiketaren zain.
