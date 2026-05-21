Abisu horia ezarri dute gaurko eta biharko Bizkaian eta Gipuzkoan, tenperatura altuak direla eta

30 gradutik gorako tenperaturak neurtuko dira bai kostaldean eta baita barnealdean ere. Euskalmeten iragarpenaren arabera, gutxienez datorren asteazkenera arte bero egiten jarraituko du. 

SAN SEBASTIÁN, 29/06/2025.- Numerosas personas en la playa de La Concha, en San Sebastián, este domingo, jornada en la que Gipuzkoa se encuentra en alerta amarilla por las altas temperaturas. EFE/Javi Colmenero
Kontxako hondartza. Artxiboko argazkia: EFE
EITB

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du gaurko eta biharko, tenperatura oso altuak direla eta. Izan ere, 30 eta 35 gradu arteko tenperaturak neurtuko dira. 

Gaur, osteguna, 13:00etatik 19:00etara egongo da indarrean abisu horia Bizkaian eta Gipuzkoan. 

Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziaren iragarpenaren arabera, zerua oskarbi agertuko da. Hegoaldeko haizea ibiliko da, eta tenperatura igoaraziko du, baita kostaldean ere. 

Ostiralean ere zerua oskarbi egongo da eta bero handia egingo du. Tenperatura maximoak 30-35 graduren artekoak izango dira. Egunsentian lanbroa ager daiteke eta tenperatura minimoak altuagoak izango dira. Ekialdeko eta hego-ekialdeko haizea ibiliko da, indar handirik gabe, eta gauean litekeena da haizeak mendebaldera egitea kostaldean, bolada gogorrekin.

Hori dela eta, Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du berriro Bizkaian eta Gipuzkoan, 13:00etatik 19:00etara, tenperatura altuak direla eta.

Datozen egunei begira, bero egiten jarraituko duela iragarri du Euskalmetek, gutxienez, datorren asteazkenera arte. 

Eguraldia Alerta Meteorologikoak

Abuztuko eguzki-eklipse osoan murgilduta, errealitate birtualari esker

2026ko abuztuaren 12an eguzki-eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta Eguraldia barruan murgildu da errealitate birtualari esker. Hau da horrelako sei bideoetatik lehenengoa.. 114 urteren ondoren, minutu batetik gorako erabateko iluntasuna izango da, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria izango da ikusteko lekurik onenetarikoa.

