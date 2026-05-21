Abisu horia ezarri dute gaurko eta biharko Bizkaian eta Gipuzkoan, tenperatura altuak direla eta
30 gradutik gorako tenperaturak neurtuko dira bai kostaldean eta baita barnealdean ere. Euskalmeten iragarpenaren arabera, gutxienez datorren asteazkenera arte bero egiten jarraituko du.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du gaurko eta biharko, tenperatura oso altuak direla eta. Izan ere, 30 eta 35 gradu arteko tenperaturak neurtuko dira.
Gaur, osteguna, 13:00etatik 19:00etara egongo da indarrean abisu horia Bizkaian eta Gipuzkoan.
Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziaren iragarpenaren arabera, zerua oskarbi agertuko da. Hegoaldeko haizea ibiliko da, eta tenperatura igoaraziko du, baita kostaldean ere.
Ostiralean ere zerua oskarbi egongo da eta bero handia egingo du. Tenperatura maximoak 30-35 graduren artekoak izango dira. Egunsentian lanbroa ager daiteke eta tenperatura minimoak altuagoak izango dira. Ekialdeko eta hego-ekialdeko haizea ibiliko da, indar handirik gabe, eta gauean litekeena da haizeak mendebaldera egitea kostaldean, bolada gogorrekin.
Hori dela eta, Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du berriro Bizkaian eta Gipuzkoan, 13:00etatik 19:00etara, tenperatura altuak direla eta.
Datozen egunei begira, bero egiten jarraituko duela iragarri du Euskalmetek, gutxienez, datorren asteazkenera arte.
