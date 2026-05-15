Eguzki-eklipsea, guztira
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

114 urteren ostean, lehen aldiz ikusiko dugu aurten Euskal Herrian eguzki-eklipse oso bat

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

2026ko abuztuaren 12an Euskal Herrian eguzki-eklipse osoa ikusiko da, 114 urteren ondoren lehen aldiz. Minutu batetik gorako erabateko iluntasuna izango da arratsaldean, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, eta 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria izango da ikusteko lekurik onenetarikoa.

Eguraldia Eguzki eklipseak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X