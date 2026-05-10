Eguraldia

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Petral dator eguraldia, zerua beltz eta tenperatura fresko

Astelehen arratsaldetik aurrera, ezegonkortasuna nagusituko da. Euria egingo du aste osoan, eta tenperaturak nabarmen jaitsiko dira. Ostegun eta ostiralean, maximoak 13-14 gradu ingurukoak izango dira.

euria
Argazkia: Aitor Agirrezabal Alustiza
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eguzkitsu esnatuko da astelehena, baina hodeiak ugarituz joango dira orduek aurrera egin ahala, eta zaparradak bota ditzake arratsaldean, bereziki mendi inguruetan. Tenperaturak gradu pare bat jaitsiko dira kostaldean. Hegoaldean, berriz, tenperaturak ez dira aldatuko. Hodei gutxi ikusiko dira zeruan, baina ezegonkortasuna areagotu egingo da arratsalde-gau partean.

Asteartean, hodei gehiago egongo dira, eta euria egingo du. Goizetik aurrera, lainoak agertuko dira, eta tanta batzuk botako ditu kostaldean.

Arratsaldea are ezegonkorragoa izango da, eta baliteke zaparradak botatzea, batez ere barnealdean, ekaitzik baztertu gabe. Haizeak ipar-ekialdetik eta iparraldetik joko du, eta tenperatura maximoak zertxobait jaitsiko dira.

Asteazkenean, ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, eta egun hezea izango da. Zeru beltza nagusituko da, eta zaparradak izango dira, Nafarroako Erriberan salbu, ostarteak ikusiko baitira bertan. Tenperaturek beheranzko joeran jarraituko dute: Gasteizen eta Iruñean, gehienez ere 15 gradu izango dira, eta Bilbon eta Donostian, berriz, 16-17.

Ostegunean eta ostiralean, aro ezegonkorra izango da atzera. Euria eta tenperatura freskoak izango dira. Maximoak nekez helduko dira 15 gradura toki beroenetan.

Asteburuan, badirudi prezipitazioak gutxitzen joango direla eta termometroak gutxienez gradu pare bat igoko direla.

Eguraldia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X