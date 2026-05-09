Herri Urrats
Milaka euskaltzaleren bultzadaz hasi dira gaur Senperen geroa eraikitzen

Urtero bezala, milaka euskaltzale bildu dira gaur Senpereko lakuaren bueltan, aurten helburu zehatz bat jomugan: Donapaleun lizeo berria izan dezaten laguntzea. Jai giroa izan da nagusi goizetik arratsera, baina aldarrikapenak ere izan du lekua.

"Geroa eraikiz" lelopean Herri Urrats jendetsua egin dute gaurkoan Senperen. Ez dute hutsik egin euskaltzaleek eta aurtengoan ere Iparraldeko Ikastolei euren laguntza eta babesa adierazi diete Euskal Herria osotik iritsitako milaka lagunek. 

Senpereko laku ingurua jendez lepo izan da goizetik, antolatzaileek atondutako egitarau zabalak eta goizeko eguzkiak animatuta. 

Bertsolariak, dantza emanaldiak eta herri kirolak ez dira falta izan, ezta haurrentzako jolasak, tailerrak eta animazioa ere.

Arratsalde partean, berriz, kontzertuak izan dira nagusi. Punta-puntako taldeak aritu dira, gainera: Anje Duhalde, Olaia Inziarte, Mirua, Janus Lester, Lin Ton Taun, Xiberoots, Auhen, Niña Coyote eta Chico Tornado, eta La Txama, esaterako.

Festa eguna izan da, baina aldarrikapenak ere izan du lekua. Hain zuzen ere, Euskal Herri osoa aldenik alde zeharkatu duen euri-frontea bertara iristearekin bateratsu, festa eten dute,  eta 17:00etan, aurreikusi bezala, ekitaldia egin dute azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko. 

Gogoratu behar da asteon Bernat Etxepare lizeoko ikasleek iragarri duten desobedientziarako asmoa, ekainaren 12an egin behar duten baxoko matematikako azterketa euskaraz egingo dutela ziurtatu baitute, horrek eurentzat izan ditzakeen ondorioak asumituta. Frantziar estatuan baxoa frantsesez egitera behartuta daude eta Seaskako ikasleak aspalditik ari dira azterketa hori osoki euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzen. 

Aurtengo Herri Urrats jaiak “Geroa eraikiz” leloa izan du, hain zuzen ere, “aurtengo helburuarekin oso lotuta dagoen leloa”, antolatzaileen esanetan. Izan ere, urte osoan bezala, gaurko egunean zehar bildu den dirua Donapaleun lizeo berri bat eraikitzera bideratuko da. “Lizeo berriak geroa irudikatzen du, eta ‘eraikiz’ hitzak balioan jartzen du Herri Urratsetan jasotzen den sostengua zertarako erabiltzen den, Ikastolak eraikitzeko”, azaldu dute. 

Herri Urrats 2026 Iparralde Euskara Hezkuntza Gizartea Kultura

ELAk, LABek eta Steilasek ausardia eskatu diete alderdi politikoei eta euskaldunen hizkuntza eskubideak aldarrikatu dituzte

Lakuntzak (ELA) adierazi du milaka pertsona batu dituen gaur arratsaldeko mobilizazioaren asmoa zela "euskarak bizi duen erasoaldi politiko eta judizialari erantzun antolatu bat ematea". Aranburuk (LAB), bestalde, iritzi dio "gaztelania inposatu nahi dutela eta administrazioko langileei euskaraz lan egiteko eskubidea zaildu nahi dietela.

