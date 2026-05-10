132 salaketa jarri dituzte Igorreko errugbi taldeak saldutako Gabonetako loteria txartelen auziagatik

Arratiko Zekorrak Rugby Taldeak onartu zuen 90.693 zenbakiaren partizipazio gehiegi saldu zituela, behar zuena baino 225 gehiago hain zuzen ere. Gabonetako loteriaren 3. saria egokitu zitzaion zenbaki horri, eta orain 2,2 milioi euroko zuloari egin behar diote aurre.

IGORRE (BIZKAIA), 07/05/2026.- Decenas de personas que no han podido cobrar sus participaciones premiadas de la Lotería de Navidad vendida por el club de rugby de Igorre, han acudido este jueves en la localidad vizcaína a la primera reunión que tratará de buscar una solución, y han acusado a la entidad deportiva de "favoritismo" en los pagos realizados, que "no han sido limpios", y advierten, después de haber presentado ya 99 denuncias: "habrá que pelear por lo que es nuestro". EFE/ Miguel Toña

Igorren saldutako loteria txartel saritu bat. Argazkia: EITB

Agentziak | EITB

Ertzaintzak 132 salaketa jaso ditu orain arte Igorreko Arratiko Zekorrak Rugby Taldearen Gabonetako loteria ez ordaintzeagatik. Salaketa guztiak atestatu berean ikertzen ari dira, ustezko iruzur delitu batengatik, Segurtasun Saileko iturriek jakitera eman dutenez.

Arratiko Zekorrak Rugby Taldeak onartu egin du 90693 zenbakiaren partizipazio gehiegi saldu zituela, "akats baten ondorioz"; behar baino 225 gehiago. Gabonetako loteriaren 3. saria egokitu zitzaion zenbaki horri, eta orain klubak ez du nahikoa dirurik saria kobratu ez duten saridunek eskatzen dizkioten 2,2 milioi euroak ordaintzeko.

Klubaren zuzendaritzak azaldu duenez, asteartean konturatu ziren akatsaz, sariaren dirua agortu zenean. Txartel saritu bakoitzeko 10.000 euro ordaindu behar ditu klubak.

Guztira, 1.425 partizipazio saldu omen zituzten, 1.200 izan beharrean. 5 euroko txarteletan 4 jokatzen zituzten eta 1 dohaintzan ematen zioten klubari.

Kaltetuek batzar bat egin zuten ostegunean, aurrerantzean eman beharreko urratsak koordinatzeko eta dirua elkarrekin eskatzeko ekimen bateratu bat abiatzeko aukera aztertzeko. Oraingoz, 132 salaketa jarri dituzte.

