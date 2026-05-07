Bizkaia
Arratiko Zekorrak taldeak saldutako loteria txartelen auzian kaltetutakoen artean ziurgabetasuna eta haserrea da nagusi

18:00 - 20:00
EITB

Igorreko errugbi klubari loteria-partaidetzak erosi eta Gabonetako zozketan sarituak gertatu ostean, dagozkien diru-kopurua jaso ez duten kaltetuek haserre eta ziurgabetasun handiz bizi dute egoera. Dagoeneko salaketak jarri dituzte, eta gehienek uste dute iruzur egin dietela.

