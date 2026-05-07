Tubos Reunidos enpresako Amurrioko asanbladak babesa eman dio greba amaitzeari: 234 bototatik 232 aldekoak izan dira

Langileen % 25ek bultzatuta, plantan indarrean dagoen greba mugagabeari amaiera ematea bozkatu dute.

(Foto de ARCHIVO) Manifestación en Bilbao de trabajadores de Tubos Reunidos EUROPA PRESS EUSKADI
EITB

Tubos Reunidos enpresako Amurrioko asanbladak babesa eman dio mugagabeko greba amaitzeari: emandako 234 botoetatik 232 izan dira aldekoak. Plantillaren % 25ek sustatutako batzarrean bozkatu dute lantegian indarrean dagoen mugagabeko greba bertan behera uztea. 

Sindikatuetako iturriek jakinarazi dutenez, lehen bozketan erreferenduma egitea erabaki dute, greba desegitearen inguruan galdetzeko, eta bertan bildutako 234 langileek alde bozkatu dute.

Grebaren jarraipenari buruzko bigarren bozketan, berriz, 232 boto izan dira aldekoak, abstentzio bat eta kontrako boto bat. Bi bozketak pertsonalak eta sekretuak izan dira.

Ekonomia

