MAKINA-ERREMINTA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Urte gazi-gozoa makina erremintarentzat: esportazioek gora egin arren, gutxiago fakturatu dute

Txinaren "mehatxuaren" aurrean, automozioak larri itxi zuen 2025 urtea, eskariak ia  % 12 murriztuta. Aldiz, errekorreko urtea izan zen defentsa eta aeronautika alorretan. 

maquina herramienta xabier ortueta makina erreminta

Xabier Ortueta eta Jose Perez Berdud, gaur, Donostian. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Urte zaila eta ezegonkorra izan zen 2025a makina erremintaren sektorearentzat, eta aurtengoa ere bide beretik doa. 2.247 milioi euroko fakturazioarekin itxi zuten iazko lan urtea, aurreko ekitaldian baino % 3,27 gutxiago, baina inoizko emaitzarik onenak izan zituzten esportazioei dagokienez.

Agertoki hori marraztu dute Jose Perez Berdud eta Xabier Ortueta AFM Klusterreko presidenteak eta zuzendari nagusiak, hurrenez hurren, goizean Donostian eskaini duten prentsaurrekoan. Emaitzak jakinarazteaz gain, datozen hilabeteotarako aurreikuspenen berri ere eman dute. 

Perez Berduden hitzetan, makina erremintaren sektoreak ondo eutsi dio "testuinguru geopolitiko konplexuari". Halere, Irango gerra luzatzen bada, "albo kalteak nabarituko" dituztela erantsi du, energia krisia "nabarmen areagotuko" baita, eta horrek "negozio unitate guztiei" egingo die kalte. 

Klusterraren arabera, gaur egun, "Txinaren etengabeko hazkundeari" eta "prezio ezin lehiakorragoei" aurre egitea da etorkizuneko "erronka handia". Hori dela eta, dumpinga galarazteko neurriak eskatu dizkiete Europako agintariei. 

Horrek guztiak fakturazioak behera egitea ekarri du, besteak beste. Iazko ekitaldia 2.274 milioi euroko fakturazioarekin itxi zuten,  2024an baino hiru puntu gutxiago. Nolanahi ere, aitortu dute azpi-sektoreka egoera "oso ezberdina" izan zela. Hala, inoiz baino hazkunde handiagoa izan zuten tren, aeronautika, defentsa edo energia alorretan jardun zuten ekoizleek, baina hilabete zailak ari dira izaten autogintzarekin lotutako enpresentzat, "Txinaren mehatxua" dela eta. 

Esportazioek, aldiz, % 0,82 gora egin zuten: 1.760 milioi euroko salmentak izan ziren atzerrian,  Donald Trump AEBko presidentearen muga-zergen eraginik atzeman gabe. Estatu batuek jarraitzen dute kanpoko merkatu nagusia izaten; esportazioen % 13,66 bideratzen dira bertara. Ondoren daude Alemania  (% 12,67), Mexiko (% 9,01), Italia (% 8,48), Txina (% 5,53), Frantzia (% 5,49), Portugal (% 3,92) eta Kanada (% 3,86). 

Eguneko Titularrak Industria Enpresaburuak Automobilgintza Gipuzkoa Bizkaia Araba Eusko Jaurlaritza Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X