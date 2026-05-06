Tubos Reunidosek ohartarazi du egoera "oso zaila" dela, eta ez du baztertzen jarduera etetea inbertitzailerik aurkitzen ez badute

Amurrioko lantegiko enpresa-batzordearekin egindako bileran, zuzendaritzak jakinarazi du bideragarritasun plana eta kaleratze kolektiboa bertan behera geratu direla. Hemendik aurrera, konkurtso-administrazio batek hartuko ditu enpresaren erabaki guztiak.

Amurrioko lantegiko enpresa-batzordearekin egindako bileran, zuzendaritzak jakinarazi du bideragarritasun plana eta kaleratze kolektiboa bertan behera geratu direla. Hemendik aurrera, konkurtso-administrazio batek hartuko ditu enpresaren erabaki guztiak.

Tubos Reunidoseko zuzendaritza asteazken honetan bildu da Amurrioko lantegiko langileen ordezkariekin. Azaldu duenez, norbaitek inbertitzeko baldintza egokirik sortzen ez bada, hartzekodunen konkurtsoak jarduera etetea eta lan-kontratu guztiak azkentzea ekar lezake.

Astelehen honetan Tubos Reunidosek borondatezko hartzekodunen konkurtsoa eskatu ostean etorri da hitzordua. Zuzendaritzak idatzi bat helarazi die langileei, eta ohartarazi du enpresak "egoera oso zail" bati aurre egin beharko diola konkurtsoak iraun bitartean jarduerari eutsi ahal izateko.

Zuzendaritzak gogorarazi du Konkurtso Legeak prozesu hau eskatzera behartzen duela baldin eta, hurrengo hiru hilabeteetan, enpresa bere ordainketa-betebeharrak modu erregularrean eta puntualean betetzeko gai izango ez dela aurreikusten bada.

Kasu honetan, berehalako kaudimengabezia-aurreikuspen hori “finantza-zorrari (263 milioi euro) zein jardueraren funtzionamendu arruntetik eratorritako kredituei dagokienez proiektatzen da, hau da, nominak eta gizarte-aseguruak barne”.

Enpresaren arabera, arazoa ez da soilik finantza-zorra; izan ere, egungo ekoizpen-eredua "oso defizitarioa" da: “Galerak sortzen ditu eta ordaindu ezin izango den zorra handitzen du”.

Zuzendaritzak nabarmendu du bideragarritasun plana abian jartzeko lehen urratsa lortu ez den akordio soziala zela. Gainera, grebak ekoizpena “mugarik gabe” gelditu duela gaineratu dute: "Testuinguru honetan, inor ez dago prest kreditu gehiago emateko, ezta Tubos Reunidos enpresan inbertitzeko ere".

Enplegu-erregulazioko espedientea, etenda

Hartzekodunen konkurtsoa dela eta, 242 pertsona kaleratzeko iragarritako enplegu-erregulazioko espedientea (EEE) eten egingo da. Orain, epaitegiak izendatuko duen konkurtso-administrazioak erabakiko du zein neurri laboral aplikatu, eta baliteke horiek "zorrotzagoak" izatea enpresaren narriadura ekonomikoa mugatzeko.

Zuzendaritzak amaitzeko esan du lanean ari dela behar diren baldintzak sortzeko hartzekodunek eta inbertitzaileek jarduerari eta lanpostuei eusteko eta hartzekodunen konkurtsoa gainditu ahal izateko. Hala ere, alde guztiei erantzukizuna eskatu die.

"Behar diren baldintzak sortzen ez baditugu norbait Tubos Reunidos enpresan inbertitzeko prest egon dadin, zoritxarrez, lehiaketak jarduera etetea eta lan-kontratu guztiak azkentzea ekar lezake”, ohartarazi du.

Langileen ordezkarien erantzuna

Amurrioko bilera amaitzean, sindikatuetako delegatuek azaldu dute konkurtsoa eskatzeko dokumentazioa eskatu dutela, baina ez dietela eman. Bilerak 25 minutu eskas iraun du.

Oier Bidaurratzaga LAB sindikatuko delegatuak adierazi du bilera “etsigarria” izan dela, eta “triste” atera direla bertatik. “Balio Merkatuaren Batzorde Nazionalean (CNMV) aurkeztutakoa azaltzera etorri dira, eta esan digute euren esku ez dagoela jada erabakirik hartzea".

ESK sindikatuko ordezkariak, Gorka Abascalek, bere aldetik, deitoratu du ez dutela erantzun argirik jaso: "Ez dakigu oso ondo zertara etorri diren".

