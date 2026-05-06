Tubos Reunidosek ohartarazi du egoera "oso zaila" dela, eta ez du baztertzen jarduera etetea inbertitzailerik aurkitzen ez badute
Amurrioko lantegiko enpresa-batzordearekin egindako bileran, zuzendaritzak jakinarazi du bideragarritasun plana eta kaleratze kolektiboa bertan behera geratu direla. Hemendik aurrera, konkurtso-administrazio batek hartuko ditu enpresaren erabaki guztiak.
Tubos Reunidoseko zuzendaritza asteazken honetan bildu da Amurrioko lantegiko langileen ordezkariekin. Azaldu duenez, norbaitek inbertitzeko baldintza egokirik sortzen ez bada, hartzekodunen konkurtsoak jarduera etetea eta lan-kontratu guztiak azkentzea ekar lezake.
Astelehen honetan Tubos Reunidosek borondatezko hartzekodunen konkurtsoa eskatu ostean etorri da hitzordua. Zuzendaritzak idatzi bat helarazi die langileei, eta ohartarazi du enpresak "egoera oso zail" bati aurre egin beharko diola konkurtsoak iraun bitartean jarduerari eutsi ahal izateko.
Zuzendaritzak gogorarazi du Konkurtso Legeak prozesu hau eskatzera behartzen duela baldin eta, hurrengo hiru hilabeteetan, enpresa bere ordainketa-betebeharrak modu erregularrean eta puntualean betetzeko gai izango ez dela aurreikusten bada.
Kasu honetan, berehalako kaudimengabezia-aurreikuspen hori “finantza-zorrari (263 milioi euro) zein jardueraren funtzionamendu arruntetik eratorritako kredituei dagokienez proiektatzen da, hau da, nominak eta gizarte-aseguruak barne”.
Enpresaren arabera, arazoa ez da soilik finantza-zorra; izan ere, egungo ekoizpen-eredua "oso defizitarioa" da: “Galerak sortzen ditu eta ordaindu ezin izango den zorra handitzen du”.
Zuzendaritzak nabarmendu du bideragarritasun plana abian jartzeko lehen urratsa lortu ez den akordio soziala zela. Gainera, grebak ekoizpena “mugarik gabe” gelditu duela gaineratu dute: "Testuinguru honetan, inor ez dago prest kreditu gehiago emateko, ezta Tubos Reunidos enpresan inbertitzeko ere".
Enplegu-erregulazioko espedientea, etenda
Hartzekodunen konkurtsoa dela eta, 242 pertsona kaleratzeko iragarritako enplegu-erregulazioko espedientea (EEE) eten egingo da. Orain, epaitegiak izendatuko duen konkurtso-administrazioak erabakiko du zein neurri laboral aplikatu, eta baliteke horiek "zorrotzagoak" izatea enpresaren narriadura ekonomikoa mugatzeko.
Zuzendaritzak amaitzeko esan du lanean ari dela behar diren baldintzak sortzeko hartzekodunek eta inbertitzaileek jarduerari eta lanpostuei eusteko eta hartzekodunen konkurtsoa gainditu ahal izateko. Hala ere, alde guztiei erantzukizuna eskatu die.
"Behar diren baldintzak sortzen ez baditugu norbait Tubos Reunidos enpresan inbertitzeko prest egon dadin, zoritxarrez, lehiaketak jarduera etetea eta lan-kontratu guztiak azkentzea ekar lezake”, ohartarazi du.
Langileen ordezkarien erantzuna
Amurrioko bilera amaitzean, sindikatuetako delegatuek azaldu dute konkurtsoa eskatzeko dokumentazioa eskatu dutela, baina ez dietela eman. Bilerak 25 minutu eskas iraun du.
Oier Bidaurratzaga LAB sindikatuko delegatuak adierazi du bilera “etsigarria” izan dela, eta “triste” atera direla bertatik. “Balio Merkatuaren Batzorde Nazionalean (CNMV) aurkeztutakoa azaltzera etorri dira, eta esan digute euren esku ez dagoela jada erabakirik hartzea".
ESK sindikatuko ordezkariak, Gorka Abascalek, bere aldetik, deitoratu du ez dutela erantzun argirik jaso: "Ez dakigu oso ondo zertara etorri diren".
Zure interesekoa izan daiteke
Tubos Reunidosko langileen batzordeak grebari eutsi dio, eta asteazken honetan zuzendaritzarekin biltzeko zain dago
Tubos Reunidos enpresako langileek elkarretaratzea egin dute astearte honetan enpresaren Bilboko bulegoen aurrean, enpresak hartzekodunen borondatezko konkurtsoa aurkeztu eta biharamunean. Tubos Reunidosek 1.300 langile inguru ditu, eta 260 milioi eurotik gorako zorra pilatuta.
Apirilean, 3.368 langabe gutxiago zenbatu dituzte EAEn, eta 833 gutxiago, Nafarroan
Urtearteko datuak alderatuta, langabeziak behera egin du bai EAEn (-3.006) eta baita Nafarroan ere (-588).
Tubos Reunidosek hartzekodunen konkurtsoa aurkeztu du
Enpresak maiatzaren 6an bilera egingo du Trapagaran eta Amurrioko langile batzordeekin. Bestalde, Amurrioko greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabakitzeko asanblada egin ahal izateko beharrezkoak ziren 235 sinadurak aurkeztu dituzte Lan Ikuskaritzaren aurrean.
Medikuek mahai sektoriala eratzea eskatu dute, “Osakidetzaren egitura aldatzeko”
Salatu dutenez, lanean jasaten duten "gainkargak" etengabe luzatzen diren "agenda txikle" deritzonak eragiten dizkie, eta horrek haien osasunerako kaltegarria da.
Gipuzkoan, hiru kontrataziotik bi goi-mailako ikasketak dutenek beteko dituzte
Unibertsitatera joan direnek zein graduondoa dutenek kontratuen % 47 biltzen dute, eta bereziki nabarmentzekoa da STEM profilen eskaera handia. Nolanahi ere, kontratazioa aurreikusten duten enpresa guztiek diote zailtasunak dituztela langileak aurkitzeko eta lanpostuak betetzeko.
Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Papresako batzordea gaur arratsaldean bilduko dira, CL Groupen eskaintzaren ostean
Hitzordua arratsaldean izango da, Gipuzkoako Foru Jauregian, Extremadurako enpresak Errenteriako paper-fabrika 39 milioi euroren truke erostea planteatu baitu, plantillaren % 72ri eutsita. Langileek aurreratu dute ez dutela proposamena onartuko.
Egunean 188.000 petrolio upel gehiago ekoitziko ditu OPEP+ aliantzak ekainetik aurrera
Bestalde, merkatuaren egoera gertutik aztertzen jarraitzeko konpromisoa hartu dute aliantza osatzen duten herrialdeek, eta berretsi dute garrantzitsua dela "ikuspegi zentzuduna" izatea, "baita ekoizpenaren doikuntza handitzeko, gelditzeko edo kentzeko malgutasuna izatea ere".
Pentsiodunek gutxieneko pentsioak LGSra arte osatzea eskatuko dute berriz ere datorren ostegunean Gasteizen
Mobilizazio horrekin, Eusko Jaurlaritzari eta Legebiltzarrari gogorarazi nahi diete "ezin dela denbora gehiagoz luzatu gutxieneko pentsioen osagarria LGSraino iristeko konpromisoa, are gehiago bizitzaren kostua nabarmen garestitzen ari denean", defendatu dute pentsiodunek.
Euskal langileria kalera atera da Maiatzaren Lehenean
ELA eta LAB deialdi bereizietan atera dira kalera, ESK eta LSB-USO bezala; CCOO eta UGT, aldiz, elkarrekin mobilizatu dira.