Medikuek mahai sektoriala eratzea eskatu dute, “Osakidetzaren egitura aldatzeko”
Salatu dutenez, lanean jasaten duten "gainkargak" etengabe luzatzen diren "agenda txikle" deritzonak eragiten dizkie, eta horrek haien osasunerako kaltegarria da.
Medikuek mahai sektorial autonomiko bat sortzea eskatu dute, euskal osasun publikoaren “gainkargari” heltzeko asmoz, uste baitute “egiturazko aldaketa” beharrezkoa dela Osakidetzak biziraun dezan bermatzeko.
EAEko Medikuen Plataformako eta MUD elkarteko (Medicos Unidos por sus Derechos) ordezkariek agerraldia egin dute astelehen honetan Osasun Batzordean, Lehen Mailako Arretako eta Ospitaleko medikuen lan-baldintzak hizpide harturik.
Osasun langileen lan-baldintza eskasak salatu dituzte, eta aldaketa politikoen aurrean langileak babestuko dituen euskal araudi baten beharra azpimarratu dute. Halaber, Estatutu Markoari uko egin diote, besteak beste, lanaldi muga argirik ez delako jasotzen eta profesionalen jarduna ez delako aitortzen.
Era berean, medikuek kritikatu dute agendetan paziente gehiago jarriz “gainkarga” handia jasaten dutela eta Larrialdietan kolapsoa dagoela salatu dute, atseden egokirik gabeko jardunaldi luzeak eragiten baititu.
Profesionalen osasun mentalean eragin handia duela ohartarazi dute, eta datuak eman dituzte: 2024an, 1.300 mediku egoiliarrek baino gehiagok utzi zuten beren espezialitatea, eta medikuen % 45ek antsietate edo depresio sintomak dituzte. Egoera horrek bereziki eragiten die lehen mailako arretako profesionalei, larrialdietako zerbitzuei eta ospitaleko kontsulta askori.
