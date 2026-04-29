Greba
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Medikuen grebaren inguruko tentsioak gora egin du, eta protestak deituta daude Bilbon eta Donostian

Mobilizazioak egingo dituzte gaur arratsaldean. Greban dauden medikuek salatu dutenez, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak presioak egin ditu aparteko orduak berreskuratzeko, eta Ministerioari leporatu diote "ardura besteen gain uztea".

author image

EITB

Azken eguneratzea

Medikuen grebaren inguruko tentsioa areagotu egin da azken orduotan, gaur arratsalderako espero den mobilizazio egunarekin bat eginez. EAJren EBBko presidente Aitor Estebanek Monica Garcia osasun ministroaren dimisioa eskatu eta ordu gutxira, medikuen alorretik Eusko Jaurlaritza ere seinalatu nahi izan dute. Salatu dutenez, medikuek Osasun Sailaren presioak jaso dituzte peonadak (ordu estrak) berreskuratzeko.

Osasun Sailak, berriz, azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak hasieratik jarrera irekia izan duela; profesionalekin bilerak egin dituela eta Euskadiko medikuen sindikatuekin harremana etengabea eta ona dela.

Osasun Ministerioari kritikak

Medikuek, halaber, Osasun Ministerioaren jarrera zalantzan jarri dute. Euskadiko Medikuen Sindikatuak (SME) Osasun Ministerioari egotzi dio “ardura besteen gain uztea eta bere immobilismoaren errua beste batzuei leporatzea”.

Testuinguru honetan iritsi dira sindikatuek Bilbon eta Donostian 18:30erako deitutako mobilizazioak; oso jendetsuak izatea espero da.

Medikuek adierazi dute Ministerioarekin adostuko den akordio berriak “jaso behar dituela” honako gaiak, besteak beste: “negoziazio esparru propio bat, mediku eta fakultatiboentzat ordezkaritza eta negoziazio sistema espezifiko batekin”. Gainera, “unibertsitate kredituetan, espezializazioan eta erantzukizun mailan oinarritutako sailkapen profesional berri bat” eskatu dute.

Hirugarrenik, medikuek astean 35 orduko lanaldi arrunta aldarrikatu dute, eta hori gainditzen denean, ondorengo orduak “borondatezkoak izatea”. Ildo beretik, eskatu dute ordu horiek “lanaldi gehigarritzat” hartzea, ohiko gehieneko orduaren gainetik ordaintzea eta erretiroa kalkulatzeko kontuan hartzea, bai lehen mailako arretan bai ospitaleetakoan ere.

Gizartea

Gehiago ikusi
Publizitatea
X