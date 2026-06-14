43 urteko bizkaitar bat itota hil da Castro Urdialeseko Oriñon hondartzan
Abisua 17:45 aldera jaso zuten. Erreskatatzaileek uretan flotatzen topatu zuten biktima, eta larrialdietako taldeek ahaleginak egin zituzten arren, ezin izan zuten salbatu.
43 urteko bizkaitar bat hil da larunbat arratsaldean Castro Urdialeseko Oriñon hondartzan, itota, larrialdi zerbitzuek jakitera eman dutenez.
Abisua 17:45 aldera jaso zuten 112 Larrialdiei Aurregiteko Zentroan, eta hareatzan zerbitzua ematen zuten osasun arloko langileak mobilizatu zituzten.
Erreskatatzaileek uretan flotatzen topatu zuten biktima, Oriñongo itsasadarraren bokalean, eta itsasotik atera zuten bihotz-biriketako bizkortzea egiteko.
Larrialdietako taldeek ahaleginak egin zituzten arren, ezin izan zuten salbatu.
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