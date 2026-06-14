Castro Urdiales
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43 urteko bizkaitar bat itota hil da Castro Urdialeseko Oriñon hondartzan

Abisua 17:45 aldera jaso zuten. Erreskatatzaileek uretan flotatzen topatu zuten biktima, eta larrialdietako taldeek ahaleginak egin zituzten arren, ezin izan zuten salbatu.

(Foto de ARCHIVO) Playa de Oriñón REMITIDA / HANDOUT por TURISMO DE CANTABRIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/5/2021
Oriñon hondartza, Castro Urdialesen. Artxiboko argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

43 urteko bizkaitar bat hil da larunbat arratsaldean Castro Urdialeseko Oriñon hondartzan, itota, larrialdi zerbitzuek jakitera eman dutenez.

Abisua 17:45 aldera jaso zuten 112 Larrialdiei Aurregiteko Zentroan, eta hareatzan zerbitzua ematen zuten osasun arloko langileak mobilizatu zituzten. 

Erreskatatzaileek uretan flotatzen topatu zuten biktima, Oriñongo itsasadarraren bokalean, eta itsasotik atera zuten bihotz-biriketako bizkortzea egiteko. 

Larrialdietako taldeek ahaleginak egin zituzten arren, ezin izan zuten salbatu.

Bizkaia Gizartea

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