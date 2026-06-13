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Iranek baztertu egin du igandean AEBrekin akordioa sinatuko duenik, eta "datozen egunetarako" aurreikusi du

Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroak, bere aldetik, gaur bertan iragarri du AEBk eta Iranek "inoiz baino gertuago" dutela bake akordioa, eta 24 orduan iritsiko dela.

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Teherango atentatu baten irudia
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Irango Gobernuak baztertu egin du AEBrekin datozen 24 orduetan akordioa sinatuko duenik, Pakistango lehen ministroak gaur bertan esandakoa ukatuz. "Datozen egunetan" itxiko dute ituna, zehaztu duenaren arabera.

"Bihar ez dugu ezer sinatuko, itxaron egin beharko dugu data zehatza jakiteko", esan du Atzerri Gaietako iraniar bozeramaile Esmaeil Baqaeik, Irango IRIB telebista publikoak jaso duenez.

Gerraren amaiera

Baqeik azaldu du litekeena dela datozen egunetan akordioa ixtea, nahiz eta azpimarratu duen "zuhur" jokatu behar dutela horri buruz hitz egitean.

Iraniar eledunak berretsi du testuan gerraren amaieraz hitz egiten dela, baina oraingoz ez diotela gai nuklearrari heldu.

Pakistanek esan du 24 orduan iritsiko dela akordioa

Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroak iragarri duenez, AEBk eta Iranek "inoiz baino gertuago" dute bake akordioa.

"Inoiz baino hurbilago gaude bake akordio bat lortzetik. Datozen 24 orduetan bake ituna elektronikoki sinatzeko prestatzen ari da Pakistan, eta hurrengo astean elkarrizketa teknikoak hasiko dituzte ", adierazi du Sharifek X.

"Behin betiko testu adostua" lortu zen 

Era berean, Pakistango agintariak eskerrak eman dizkie AEBri eta Irani "negoziazio prozesuan erakutsitako jarregatik", eta aliatuei babesa agertu die, akordio hori bake iraunkorra izango dela iritzita.

Sharifek berak goizaldean baieztatu du Washingtonek eta Teheranek "behin betiko testu adostua" lortu dutela.

 "Iran da gerraren irabazlea"

Pakistanek baieztatutako bide telematikoa bat dator Abas Araqchi Irango Atzerri ministroak larunbat honetan bertan aurreratutakoarekin. Bere iritziz, akordioak bi zati ditu; lehenengoa, atzerrian blokeatutako aktibo irandarrak askatzean, Ormuzeko itsasartearen blokeoari amaiera ematean eta fronte guztietan, Libanon barne, liskarrak amaitzean oinarritzen da.

Zentzu horretan, Irango telebistan Araqchik esan du "Iran gerraren irabazlea" dela. Bitartean, AEBko presidente Donald Trumpen Administrazioak ere akordioa gertu zegoela aurreratu du, eta "helburu nagusiak" betetzea, Ormuz berriro irekitzea eta Irango programa atomikoa desegiteko oinarriak ezartzea jarri ditu lehentasun.

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