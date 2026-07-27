Gutxienez bi pertsona hil eta bost zauritu dira Seattle hirian gertatutako tiroketa batean
Tiroketa gastronomia jaialdi batean gertatu da eta hiriko alkatearen arabera, pertsona bat atxilotu dute gertaerarekin lotura duelakoan.
Gutxienez bi pertsona hil eta bost zauritu dituzte igande honetan Ameriketako Estatu Batuetako Seattle hirian izandako tiroketa batean, bertako hedabideek zabaldu duten informazioaren arabera. Tiroketa gastronomia jaialdi batean gertatu da, Space Needle dorretik oso gertu. Seattle hiriko alkatearen arabera, pertsona bat atxilotu dute gertaerarekin lotura duelakoan.
Oraingoz, Seattleko Polizia Departamentuak jakinarazi du tiroketa bat izan dela Seattle Centerren, baina ez du gertaerari buruzko xehetasun gehiagorik eman.
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