Kontrolik gabe jarraitzen dute Arcachongo eta Landetako suteek, eta kea Bordelera iritsi da
Girondako sute handiak eskualdeko hiribururantz egiten jarraitzen du. Dagoeneko 19.000 hektarea baino gehiago kiskali ditu, eta Girondan eta Landetan 141.000 pertsona baino gehiago ebakuatu behar izan dituzte.
Frantziako hego-mendebaldean piztutako bi baso-sute handiek kontrolik gabe jarraitzen dute eta kea Bordelera iritsi da dagoeneko. Larunbat goizetik, ke-usainak eta laino trinko batek estali dituzte hiriko kaleak. Bien bitartean, suteak Girondako hiribururantz egiten jarraitzen du, eta agintariek ebakuazioak egiten eta larrialdi-dispositiboa indartzeko lanean jarraitzen dute.
Suteak piztu zirenetik, 141.000 pertsona baino gehiago ebakuatu dituzte Girondan eta Landetan. Azken orduetan, Bordeletik gertu dauden Saint-Medard-en-Jalles, Saint-Jean-d'Illac, Martignas-sur-Jalle eta Saint-Aubin-de-Medoc udalerriak husteko agindua eman dute.
Girondako suteak Bordelerantz egiten jarraitzen du
Asteazkenean Arcachongo badiaren iparraldean piztutako suteak 19.000 hektarea inguru erre ditu dagoeneko, eta 100 bat eraikin suntsitu ditu. Ebakuatutako herrietako bat Saint-Medard-en-Jalles da. Bertan, Seveso motako arrisku handiko industria-instalazio bat dago, eta Frantziako Gobernuak babes-neurriak indartu ditu.
Bordelen, azoka-barrutia milaka ebakuatu hartzeko harrera-gune handi bihurtu dute. Gau osoan zehar, familia ugari iritsi dira bertara, etxeak utzi behar izan ostean, keak aurrera egin duelako. Gero eta herritar gehiago maskarak janzten hasi dira, airearen kalitateak okerrera egin duelako nabarmen.
141.000 ebakuatu baino gehiago, eta Armadaren errefortzua
Sebastien Lecornu lehen ministroak baieztatu duenez, 141.000 pertsona baino gehiago ebakuatu dituzte Girondan eta Landetan larrialdia hasi zenetik. Gobernuak 500 militar gehiago bidali ditu, eta, horrenbestez, 1.000 soldadu baino gehiago ari dira suteei aurre egiteko eta ebakuazio-lanetan laguntzen.
Frantziako Gobernuaren arabera, Girondako suteak su konbektiboa eragin du. Bere haizeak sortzeko eta sua bat-batean norabidez aldatzeko gaitasuna du. Frantziako segurtasun zibileko adituen esanetan, inoiz ikusi gabeko egoera da.
Bien bitartean, Landetako sute handiak ere kontrolik gabe jarraitzen du, eta dagoeneko 3.000 hektarea baino gehiago kiskali ditu.
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