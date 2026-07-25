El humo de los incendios de Arcachon y Las Landas alcanza Burdeos mientras el fuego sigue sin control
El incendio de Gironda ya ha calcinado más de 19 000 hectáreas y el de Las Landas supera las 3000. Más de 140 000 personas han sido evacuadas y las autoridades mantienen los desalojos en municipios próximos a Burdeos.
Los dos grandes incendios forestales que afectan al suroeste de Francia continúan fuera de control y el humo ha llegado ya a Burdeos, donde el olor a quemado y una densa bruma cubren desde este sábado las calles de la ciudad. Mientras el fuego sigue avanzando hacia la capital de Gironda, las autoridades mantienen las evacuaciones y continúan ampliando el dispositivo de emergencia.
Más de 141 000 personas han sido evacuadas desde que comenzaron los incendios en los departamentos de Gironda y Las Landas. Entre los últimos desalojos figuran los municipios de Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Jean-d'Illac, Martignas-sur-Jalle y Saint-Aubin-de-Médoc, situados en el entorno de Burdeos.
El incendio de Gironda sigue avanzando
El incendio declarado el miércoles al norte de la bahía de Arcachon ha arrasado ya unas 19 000 hectáreas y ha destruido alrededor de un centenar de edificios. Entre las localidades evacuadas se encuentra Saint-Medard-en-Jalles, donde está situada una planta industrial clasificada como Seveso, para la que el Gobierno francés ha reforzado las medidas de protección.
En Burdeos, el recinto ferial se ha convertido en un gran centro de acogida para miles de personas evacuadas. Durante la noche han seguido llegando familias que abandonaban sus viviendas por precaución ante el avance del humo, mientras numerosos vecinos han comenzado a utilizar mascarillas debido a la mala calidad del aire.
Más de 141 000 evacuados y refuerzo del Ejército
El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha confirmado que más de 141 000 personas han sido evacuadas entre Gironda y Las Landas desde el inicio de la emergencia. El Ejecutivo ha enviado 500 militares adicionales, elevando a más de 1000 efectivos el apoyo del Ejército a las labores de extinción y evacuación.
Según el Gobierno francés, el incendio de Gironda presenta un fenómeno de "fuego convectivo", capaz de generar sus propios vientos y modificar bruscamente su dirección, una situación inédita para los especialistas franceses. Mientras tanto, el segundo gran incendio activo, en Las Landas, supera ya las 3000 hectáreas calcinadas y mantiene evacuaciones preventivas en localidades como Sanguinet.
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