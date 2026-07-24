Nueva ofensiva arancelaria de Trump: aranceles del 10 % amenazan a la economía de la UE a través de una nueva vía legal

La medida establece un arancel adicional del 10 % para economías como el bloque de la Unión Europea y Reino Unido, además de países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Canadá, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza. Otras economías estarán sujetas a una tasa del 12,5 %, con variaciones y excepciones según el país y el producto.

A diferencia del anterior gravamen, impuesto como una medida temporal para hacer frente a problemas de balanza de pagos bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, los nuevos aranceles se sustentan en la Sección 301, que permite al presidente responder a prácticas comerciales extranjeras consideradas injustificadas o discriminatorias.

Trump ya utilizó esta disposición durante su primer mandato para imponer aranceles a China, pero nunca antes se había empleado para gravar de forma simultánea a un número tan amplio de economías.

Los nuevos aranceles no se aplicarán a todos los productos, debido a que quedan fuera el petróleo y el gas, determinados recursos nacionales, los bienes cubiertos por el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá y productos que ya están sujetos a aranceles impuestos por motivos de seguridad nacional, como automóviles y acero.