Política comercial

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Nueva ofensiva arancelaria de Trump: aranceles del 10 % amenazan a la economía de la UE a través de una nueva vía legal

El Gobierno de EE. UU. dice que seguirá utilizando los aranceles y las negociaciones comerciales como herramientas para "impulsar la reindustrialización del país, proteger a los trabajadores y reducir el déficit comercial".

JAKARTA (Indonesia), 24/07/2026.- A man reacts in front of an LCD board displaying stock prices at the Indonesia Stock Exchange (IDX) building in Jakarta, Indonesia, 24 July 2026. Indonesian stocks fell more than 100 points during morning trading on 24 July, following an overnight sell-off on Wall Street after the Trump administration announced new tariffs on 60 trading partners to replace the expiring 10 percent levy. EFE/EPA/MAST IRHAM

Las acciones de Indonesia se desploman tras el anuncio de nuevos aranceles de EE.UU. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Trumpek muga-zergen beste oldarraldi bati ekin dio: % 10eko zergek EBko ekonomia mehatxatzen dute
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Agencias | EITB

Última actualización

Nuevo giro en la política arancelaria de la Administración de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha optado este jueves por una nueva vía para mantener su ofensiva arancelaria, después de que los tribunales frenaran parte de sus anteriores medidas.

Esta vez se trata de un nuevo paquete de gravámenes contra más de 80 países, incluido todo el bloque de la Unión Europea, que, según Washington, no cuentan con leyes eficaces para impedir la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La reindustrialización del país

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dejó claro esta semana ante el Congreso que el cambio de base legal no supone un giro en la política comercial de Trump.

"Las autoridades específicas que utiliza esta Administración han cambiado, pero la estrategia comercial no", afirmó, al defender la intención del Gobierno de seguir utilizando los aranceles y las negociaciones comerciales como herramientas para impulsar la reindustrialización del país, proteger a los trabajadores y reducir el déficit comercial.

Un nuevo arancel que entra en vigor el viernes

Los nuevos gravámenes, de entre el 10 y el 12,5 %, entrarán en vigor a las 00:01 del viernes, hora del Este de EE.UU. (06:01 GMT), en sustitución del arancel global temporal del 10 % que expira a esa misma hora. Trump había impuesto ese gravamen en febrero después de que el Tribunal Supremo estadounidense anulase la base legal utilizada para imponer la mayoría de sus anteriores aranceles globales.

Hasta ahora estos gravámenes estaban justificados bajo la llamada Sección 122 y tenían una vigencia de 150 días a no ser que el Congreso actuara para ampliar su aplicación. Los nuevos, bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, permiten reemplazar los aranceles con unos nuevos con el pretexto de luchar contra el trabajo forzado a nivel global. 

El arancel adicional

La medida establece un arancel adicional del 10 % para economías como el bloque de la Unión Europea y Reino Unido, además de países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Canadá, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza. Otras economías estarán sujetas a una tasa del 12,5 %, con variaciones y excepciones según el país y el producto.

A diferencia del anterior gravamen, impuesto como una medida temporal para hacer frente a problemas de balanza de pagos bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, los nuevos aranceles se sustentan en la Sección 301, que permite al presidente responder a prácticas comerciales extranjeras consideradas injustificadas o discriminatorias.

Trump ya utilizó esta disposición durante su primer mandato para imponer aranceles a China, pero nunca antes se había empleado para gravar de forma simultánea a un número tan amplio de economías.

Los nuevos aranceles no se aplicarán a todos los productos, debido a que quedan fuera el petróleo y el gas, determinados recursos nacionales, los bienes cubiertos por el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá y productos que ya están sujetos a aranceles impuestos por motivos de seguridad nacional, como automóviles y acero.

Donald Trump Unión Europea Internacional

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