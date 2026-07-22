Los menores de 15 años de Iparralde no podrán acceder a redes sociales a partir de septiembre

La Asamblea Nacional de Francia aprobó ayer, martes, definitivamente la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años, una medida que está previsto que entre en vigor a partir de septiembre de este año y que afectará a menores de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa.

Así, Francia se convierte en el primer país de Europa en establecer una restricción general de este tipo aunque otros países, entre ellas España, estudian incorporar una regulación similar.

El texto recibió el respaldo del Senado, que lo aprobó por 243 votos a favor y dos en contra, y horas más tarde fue ratificado por la Asamblea Nacional, con 279 a favor y 81 en contra, culminando varios meses de tramitación parlamentaria.

El Gobierno francés prevé que la prohibición entre en vigor el 1 de septiembre para las nuevas cuentas creadas en las plataformas afectadas. En el caso de las cuentas ya existentes, la medida comenzará a aplicarse tras un periodo transitorio de cuatro meses, a partir del 1 de enero de 2027.

La ley no fija un sistema concreto de verificación de edad, por lo que corresponderá a las plataformas, como Facebook o TikTok, implantar mecanismos para comprobar la edad de sus usuarios.

El texto también amplía la prohibición del uso de teléfonos móviles a los institutos, extendiendo una restricción que hasta ahora se aplicaba a las escuelas de primaria y secundaria, aunque los centros podrán contemplar excepciones en sus reglamentos internos.