El Ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha completado su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en el marco de la ofensiva iniciada para, oficialmente, "debilitar aún más la capacidad de Irán de amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz".

Una ofensiva de 75 minutos de duración, según el CETCOM (Comando Central militar estadounidense), que ha tenido como objetivos "centros de operaciones militares iraníes, instalaciones marítimas, hangares de aeronaves, almacenes de drones e infraestructura logística militar". EE.UU. ha acusado a Irán de haber atacado a “más de 30 buques comerciales” que transitaban por Ormuz, “vital para el comercio regional y mundial".

Las principales agencias de noticias iraníes han informado de explosiones en la capital del país, Teherán, así como en Mahshahr, en la frontera con Irak. Además, el litoral sur de Irán ha vuelto a ser blanco del mayor número de ataques estadounidenses

En respuesta a los ataques estadounidenses, Irán ha vuelto a realizar ataques espejo, y ha lanzado misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países del Golfo Pérsico, entre ellos. Kuwait, Jordania y Barhéin. En este último país ha atacado las instalaciones de Amazon, que ha definido como "uno de los nodos clave para el intercambio de información con el ejército estadounidense", y que constituyen "la principal arteria y el eje central del procesamiento de inteligencia de Washington y sus aliados en el golfo Pérsico", ha alegado el Ejército iraní.

Asimismo, Irán ha amenazado este miércoles con atacar los intereses de Estados Unidos, sus aliados y los países que lo apoyan si Washington lanza ataques contra sus instalaciones nucleares u otros centros sensibles del país.

La advertencia se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara el martes con atacar "muy pronto y con mucha fuerza" la montaña Pickaxe, un complejo subterráneo que, según las autoridades estadounidenses, estaría vinculado al programa nuclear iraní.

Trump ha amenazado también con incluir en sus ataques infraestructura energética o puentes, es decir, infraestructuras esenciales para los civiles, cuya destrucción podría ser constitutiva de crímenes de guerra Según la Convención de Ginebra de 1949 de derecho internacional humanitario.

50 civiles han muerto en Irán y más de 500 han resultado heridos en estos recientes ataques de EE.UU., según el ministerio de Salud iraní.

Precisamente hoy se ha celebrado en Irán una procesión fúnebre por varias víctimas recientemente identificadas del ataque contra una escuela primaria en la ciudad sureña de Minab, en el que murieron 168 personas, muchas de ellas niñas, el primer día de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Por su parte, el Pentágono ha elevado a 18 el número de soldados muertos y a un centenar los heridos por los ataques de Irán en la región.

Acuerdo nuclear entre EE.UU. y Arabia Saudí

En este contexto de tensión en el Golfo Pérsico, la Casa Blanca ha llegado a un acuerdo con Arabia Saudí que permitiría a este país árabe tener un programa nuclear civil y le abriría potencialmente la puerta al enriquecimiento de uranio.

Arabia Saudí es uno de los aliados de Trump en el Golfo Pérsico y único país de la región que no está siendo atacado por Irán desde que EE.UU. y la República Islámica retomaron las hostilidades hace dos semanas, lo que ha supuesto una ruptura del alto el fuego que firmaron el 18 de junio.

Además, Estados Unidos ha aprobado recientemente la venta a Arabia Saudí de cohetes de alta precisión por unos 2000 millones de dólares.