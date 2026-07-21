Continúan las altas temperaturas, que se incrementarán desde el miércoles

Una nueva semana de tiempo plenamente veraniego en Euskal Herria, con predominio del sol y un ascenso progresivo de las temperaturas. A partir del miércoles, de hecho, los termómetros alcanzarán entre 30 y 35 ºC en el interior, mientras que el ambiente será más suave en la costa gracias al viento del norte.

El martes

El ambiente este martes seguirá siendo plenamente veraniego, aunque sin calor excesivo, según el pronóstico de Euskalmet. Las temperaturas máximas volverán a superar los 30 ºC en la mitad sur, si bien podrán descender uno o dos grados respecto al lunes.

El cielo permanecerá poco nuboso, con algunas nubes altas durante la mañana. El viento se fijará de componente norte durante la tarde y dejará algunas rachas intensas, sobre todo en la mitad sur, según el pronóstico de Euskalmet.

El miércoles, aumento de las temperaturas

El miércoles continuará el ambiente plenamente veraniego y las temperaturas volverán a subir. Las máximas alcanzarán valores de entre 30 y 35 ºC en el interior, mientras que en el litoral serán algunos grados más bajas.

Predominará el ambiente soleado, con algunas nubes medias y altas durante la primera mitad del día, y también podría aparecer algo de calima. El viento se fijará del norte por la tarde y ganará intensidad, contribuyendo a suavizar ligeramente el ambiente cerca de la costa. En el interior hará bochorno.

El jueves, por encima de los 30º

El jueves seguirá el ambiente veraniego. Las temperaturas máximas se mantendrán, en general, por encima de los 30 ºC, aunque en la costa serán algo más bajas. Los valores más altos volverán a registrarse en el valle del Ebro. Además, se espera sensación de bochorno debido a las altas temperaturas, la presencia de nubes altas y la llegada de algo de calima.

El viento soplará flojo y variable a primeras horas, pero por la tarde se impondrá la componente norte, con algunas rachas moderadas.