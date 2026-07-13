El martes y miércoles vienen con varios avisos meteorológicos por calor en gran parte de Euskal Herria

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la AEMET y el Departamento de Vigilancia de Francia activarán varios avisos meteorológicos este martes y miércoles por riesgo de temperaturas muy altas.

Hoy, lunes , habrá aviso amarillo en el centro de Navarra, en el pirinero navarro y en la Ribera del Ebro entre las 13:00 y las 21:00 horas, por temperaturas que podrían alcanzar los 38 º C, y también en Iparralde están bajo aviso meteorológico, en este caso naranja, por temperaturas altas persistentes.

De cara al martes, se activará el aviso amarillo por temperaturas altas extrema en toda la CAV, a excepción de la franja costera, entre las 12:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 36 ºC en la zona de transición, los 38 ºC en el eje del Ebro, los 27 ºC en la zona costera y los 32 ºC en la zona cantábrica interior.

Además, durante toda la jornada estará en vigor el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 20/32 ºC en la zona cantábrica interior, en torno a 17/36 ºC en zona de transición, en torno a 18/38 ºC en la zona del eje del Ebro y en torno a los 21/27 ºC en la zona costera.

El aviso será amarillo también en el Pirineo navarro donde los termómetros podrían alcanzar los 36 ºC.

En el centro de Navarra y la Ribera del Ebro, el aviso será naranja entre las 13:00 y las 21:00 horas, ya que las temperaturas podrían alcanzar y sobrepasar los 40 ºC.

En Iparralde, habrá aviso naranja durante toda la jornada. Según Meteo France, las temperaturas máximas alcanzarán entre 33 y 36 °C en el interior y entre 28 y 30 °C en la costa y en las zonas de media montaña.

El miércoles , el aviso amarillo continuará en el eje alavés del Ebro, desde las 12:00 hasta las 20:00 horas por riesgo de temperaturas muy altas que podrían rondar los 36 ºC en el eje del Ebro y los 33 ºC en la zona de transición. Habrá aviso amarillo también en la Ribera navarra, entre las 13:00 y las 21:00 horas con temperaturas de hasta 38 ºC.

Además, durante toda la jornada del miércoles estara activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas altas persistentes en el eje alavés del Ebro y en el sur de Álava, con mínimas/máximas que se pueden situar en torno a 17/33 ºC en la zona de transición, en torno a 18/36 ºC en la zona del eje del Ebro.