Comienzo de semana con descenso de temperatura

La semana comenzará con un descenso de temperatura en la vertiente cantábrica, con máximas que quedarán por debajo de los 30 ºC cerca de la costa, y un menor descenso de las temperaturas hacia el interior, que apenas se notará en el valle del Ebro.

Horas antes, este domingo, Euskalmet ha establecido un aviso amarillo por precipitaciones intensas, ya que se esperan chubascos moderados y tormentosos, que podrían ser localmente fuertes.

El lunes, predominarán las nubes medias y altas, sobre todo durante la segunda mitad del día, y también aparecerán nubes bajas en la vertiente cantábrica. Se espera un viento variable, ya que a medida que avance el día predominará el de componente norte.

Se esperan temperaturas cálidas, con máximas cercanas a los 30 ºC en la costa y valores más elevados en el interior, mientras que las mínimas se mantendrán templadas.

El martes, una nueva irrupción de vientos del sureste elevará de forma notable las temperaturas en las regiones del interior. La zona costera quedará previsiblemente fuera del alcance de los vientos del sureste y por allí el ascenso de las temperaturas será ligero.

Por la tarde entrarán vientos de componente norte ganando en intensidad y aliviando el calor. En el cielo tendremos algunos intervalos de nubes medias y altas, con nubes bajas algo más compactas en la zona cantábrica al comienzo y al final de la jornada.