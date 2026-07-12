Fallece un hombre de 33 años en Errenteria por heridas de arma blanca
La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 23 años como presunto autor de un apuñalamiento. Los hechos han sucedido hacia las 09:00 horas, en las inmediaciones de un establecimiento hostelero del barrio de Kaputxinos.
Un hombre de 33 años ha fallecido este domingo en Errenteria (Gipuzkoa) por heridas de arma blanca, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Los hechos han sucedido hacia las 09:00 horas, en las inmediaciones de un establecimiento hostelero del barrio de Kaputxinos del municipio guipuzcoano.
Inmediatamente se ha movilizado una ambulancia y recursos de la Ertzaintza, que han localizado en el lugar a la víctima, al supuesto agresor y a testigos de lo ocurrido.
La víctima ha sufrido una herida por arma blanca en el pecho, y los sanitarios desplazados al lugar le han realizado labores de reanimación, pero poco después han confirmado su fallecimiento.
La Ertzaintza está investigando las circunstancias del homicidio, y ha detenido a un hombre de 23 años, que había dejado allí mismo el arma blanca utilizada, como presunto autor de este apuñalamiento. La zona permanece acordonada.
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