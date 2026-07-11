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El fuego no cesa en Almería y ya son 12 los muertos, 23 los desaparecidos y 1.405 los desalojados

El incendio continúa fuera de control, y la Junta de Andalucía mantiene el llamamiento a la población para que permanezca en sus viviendas.
FOTODELDIA ALMERÍA, 10/07/2026.-Un helicóptero del servicio de extinción de incendios arroja este viernes agua sobre uno de los focos del incendio forestal declarado en Los Gallardos, Almería, que se ha convertido en una tragedia sin precedentes en la zona y uno de los más graves de España, con un balance provisional de 12 personas fallecidas, ocho heridas y 19 desaparecidas. EFE/ Carlos Barba
Labores de extinción en Almería. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Suteak ez du etenik Almerian eta dagoeneko 12 dira hildakoak, 23 desagertuak eta 1.405 etxetik aterarazitakoak
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Agencias | EITB

Última actualización

El incendio declarado en Los Gallardos (Almería) continúa fuera de control y ha obligado a elevar a 1.405 las personas desalojadas, mientras el balance provisional se mantiene en 12 fallecidos, siete denuncias por desaparición y 23 personas aún no localizadas. La Junta de Andalucía ha ampliado las evacuaciones en el sur de Lubrín y mantiene el llamamiento a la población para que permanezca en sus viviendas.

En las labores de extinción trabajan más de 500 efectivos y 22 medios aéreos, que afrontan un incendio de enorme complejidad favorecido por el fuerte viento. Las autoridades confían en la evolución del operativo, mientras continúan los rastreos vivienda por vivienda para descartar nuevas víctimas.

Las autopsias de los 12 fallecidos ya han concluido, aunque el estado de los cuerpos impide por ahora su identificación. Las primeras investigaciones apuntan a que la mayoría serían ciudadanos extranjeros, principalmente británicos y belgas. Entre las víctimas hay personas que trataron de escapar en coche y otras que abandonaron sus vehículos para huir a pie, quedando atrapadas por las llamas. Además, ocho personas han resultado heridas, cuatro de ellas muy graves.

Los desalojados proceden principalmente de Bédar, Los Gallardos, Antas y Lubrín y han sido acogidos en pabellones habilitados en Garrucha y otros municipios del Levante almeriense, donde vecinos y ayuntamientos están prestando ayuda con agua, comida y material de primera necesidad.

La investigación apunta como posible origen del incendio a un cable situado junto a una carretera, aunque tanto Red Eléctrica como Endesa han descartado que perteneciera a sus redes y señalan que sería una instalación privada abandonada y sin tensión. Impulsado por rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, el fuego avanzó con una rapidez extraordinaria y ya es el incendio más mortífero registrado en España en el siglo XXI, lo que ha motivado tres días de luto en Andalucía y numerosas muestras de condolencia nacionales e internacionales.

Se eleva a 12 el número de personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos, en Almería
Incendios Andalucia Sociedad

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