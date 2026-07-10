El Topo entre Altza y Pasaia duplicará su frecuencia a partir del 18 de julio con la apertura de la variante ferroviaria

La frecuencia del Topo entre Altza y Pasaia se duplicará a partir del 18 de julio con la puesta en servicio del tramo soterrado de dos kilómetros entre ambas estaciones. Así, los trabajos llevados a cabo por Euskal Trenbide Sarea (ETS) completarán la variante ferroviaria que en septiembre de 2016 llevó el Topo desde el barrio donostiarra de Herrera hasta Altza, donde finalizaba el trayecto, y que ahora se extiende hasta Galtzaraborda, en Errenteria.

El 18 de julio también se estrenará la nueva estación soterrada de Pasai Antxo, y desde entonces tanto dicha estación como la de Altza quedarán conectadas con Amara con una frecuencia que duplica la actual: cada 7,5 minutos (ahora es de 15) en días laborables y fines de semana por la tarde; cada 15 minutos los fines de semana por la mañana (en estos momentos es de 30); y cada 30 minutos los sábados por la noche (ahora es de 60).

Gracias a estas nuevas conexiones, la zona contará con 274 circulaciones de trenes en días laborables, frente a las 136 actuales, “lo que lo que permitirá una importante mejora del servicio de transporte público”, tal y como han asegurado los responsables del proyecto.

En la actualidad, Euskotren ultima las circulaciones de prueba con 150 maquinistas en el nuevo tramo soterrado, y este viernes, la consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca, ha participado en el primer viaje por la variante con personas no vinculadas a la formación de maquinistas. Junto a ella han estado el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Páez; el director de ETS, Antonio López; y el director adjunto de Euskotren, Yon Pérez.

Reducir tiempos de espera

García Chueca ha señalado que, con las nuevas frecuencias previstas, el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco da un importante salto en el objetivo de reducir los tiempos de espera en el servicio ferroviario de Gipuzkoa. "Como ya ocurría hasta ahora en el tramo Amara-Herrera, las personas residentes en Pasaia y Altza ya no tendrán que estar tan pendientes del reloj ya que por sus estaciones pasarán trenes cada siete minutos y medio", ha asegurado.

La obra ha sido ejecutada íntegramente con fondos del Gobierno Vasco, y supone un esfuerzo formativo de la plantilla, así como un aumento del número de trenes. De hecho, la flota ferroviaria estará compuesta por 67 unidades cuando se sumen los cinco nuevos convoyes que están en fabricación y que CAF tiene previsto entregar en los próximos meses.

Por otro lado, la nueva estación soterrada de Pasaia cambiará la fisonomía del distrito de Antxo, y permitirá el futuro derribo del viaducto ferroviario, que quedará en desuso. Además, esta nueva estación ha generado un nuevo espacio público, la plaza Gure Zumardia, donde el 18 de julio se llevarán a cabo diferentes actividades gestionadas por el Departamento de Movilidad Sostenible, ETS y Euskotren para dar la bienvenida a la nueva estación y a las nuevas frecuencias de tren.