El Topo entre Altza y Pasaia duplicará su frecuencia a partir del 18 de julio con la apertura de la variante ferroviaria
La frecuencia del Topo entre Altza y Pasaia se duplicará a partir del 18 de julio con la puesta en servicio del tramo soterrado de dos kilómetros entre ambas estaciones. Así, los trabajos llevados a cabo por Euskal Trenbide Sarea (ETS) completarán la variante ferroviaria que en septiembre de 2016 llevó el Topo desde el barrio donostiarra de Herrera hasta Altza, donde finalizaba el trayecto, y que ahora se extiende hasta Galtzaraborda, en Errenteria.
El 18 de julio también se estrenará la nueva estación soterrada de Pasai Antxo, y desde entonces tanto dicha estación como la de Altza quedarán conectadas con Amara con una frecuencia que duplica la actual: cada 7,5 minutos (ahora es de 15) en días laborables y fines de semana por la tarde; cada 15 minutos los fines de semana por la mañana (en estos momentos es de 30); y cada 30 minutos los sábados por la noche (ahora es de 60).
Gracias a estas nuevas conexiones, la zona contará con 274 circulaciones de trenes en días laborables, frente a las 136 actuales, “lo que lo que permitirá una importante mejora del servicio de transporte público”, tal y como han asegurado los responsables del proyecto.
En la actualidad, Euskotren ultima las circulaciones de prueba con 150 maquinistas en el nuevo tramo soterrado, y este viernes, la consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca, ha participado en el primer viaje por la variante con personas no vinculadas a la formación de maquinistas. Junto a ella han estado el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Páez; el director de ETS, Antonio López; y el director adjunto de Euskotren, Yon Pérez.
Reducir tiempos de espera
García Chueca ha señalado que, con las nuevas frecuencias previstas, el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco da un importante salto en el objetivo de reducir los tiempos de espera en el servicio ferroviario de Gipuzkoa. "Como ya ocurría hasta ahora en el tramo Amara-Herrera, las personas residentes en Pasaia y Altza ya no tendrán que estar tan pendientes del reloj ya que por sus estaciones pasarán trenes cada siete minutos y medio", ha asegurado.
La obra ha sido ejecutada íntegramente con fondos del Gobierno Vasco, y supone un esfuerzo formativo de la plantilla, así como un aumento del número de trenes. De hecho, la flota ferroviaria estará compuesta por 67 unidades cuando se sumen los cinco nuevos convoyes que están en fabricación y que CAF tiene previsto entregar en los próximos meses.
Por otro lado, la nueva estación soterrada de Pasaia cambiará la fisonomía del distrito de Antxo, y permitirá el futuro derribo del viaducto ferroviario, que quedará en desuso. Además, esta nueva estación ha generado un nuevo espacio público, la plaza Gure Zumardia, donde el 18 de julio se llevarán a cabo diferentes actividades gestionadas por el Departamento de Movilidad Sostenible, ETS y Euskotren para dar la bienvenida a la nueva estación y a las nuevas frecuencias de tren.
Te puede interesar
El pasto ha dejado de crecer en Aralar, y los ganaderos están preocupados
Los prados de Aralar están secos y la situación es preocupante para la ganadería, ya que el pasto ha dejado de crecer por la falta de humedad. Actualmente, unas 16 000 ovejas, 1 100 yeguas, 1 200 vacas y 400 cabras se alimentan en estos pastos. En caso de quedarse sin recursos en el monte, analizarán planes de contingencia. Esta situación supone un gran golpe económico para el primer sector, y ya se están sufriendo consecuencias directas.
La caída de un poste del tendido eléctrico, posible origen del incendio en Los Gallardos (Almería)
El incendio comenzó en una cuneta al lado de una carretera, a raíz de un cable roto entre dos puntos de electricidad, lo que dio origen a sendos incendios. La virulencia del viento hizo que el fuego avanzara 15 kilómetros en apenas dos horas.
Corrigen los exámenes de matemáticas de baxoa que los alumnos de Iparralde hicieron en euskera
Seaska ha felicitado al alumnado y ha destacado su “valentía”. "A pesar de ser una situación complicada, han actuado con valentía y responsabilidad", recoge la nota de la federación de ikastolas de Ipar Euskal Herria.
Se eleva a 12 el número de personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos, en Almería
El presidente andaluz Juanma Moreno ha confirmado el balance oficial de víctimas mortales, la mayoría extranjeras. Hay, además, 23 personas que siguen sin localizar, aunque eso no significa que estén fallecidas, "ni mucho menos". Pueden pasar "varios días" hasta que el incendio esté controlado.
Exigen que se depuren responsabilidades policiales y políticas sobre la muerte de Ander
En Santurtzi, la familia y los vecinos de Ander, el joven de 29 años que falleció tras ser arrestado por la policía municipal, han creado una plataforma ciudadana. Piden que se investigue su muerte, ocurrida en el hospital dos días después de que le disparasen con una pistola taser. Aseguran que Ander ha sido víctima de "violencia policial".
El tráfico de camiones estará prohibido en Euskadi el 12 de agosto con motivo del eclipse
La CETM sostiene que esta medida provocará un importante incremento en los costes de toda la cadena logística y solicita al Gobierno Vasco que reconsidere la decisión.
12 denuncias por agresión sexual y diez personas detenidas en los primeros días de sanfermines
La consejera de Interior, Función Pública y Justicia Navarra, Inma Jurío, ha presentado el balance de seguridad en el ecuador de las fiestas.
La alerta naranja por calor y riesgo de incendios se amplía hasta el domingo en la CAV
Meteofrance activará la alerta naranja por calor en Iparralde hasta el sábado, y el centro de Navarra estará en alerta naranja el domingo.
Los Sanfermines 2026 viven un segundo inicio de fiestas con el primer 'Txupinazo Txiki'
Por primera vez, en la programación que el 'Día Infantil' de los Sanfermines dedica a los niños y a las niñas se ha incluido el lanzamiento de un 'Txupinazo Txiki' desde el balcón de la Casa Consistorial, un honor que ha recaído en tres escolares de Educación Primaria del CPEIP Buztintxuri. Los elegidos han sido Gari Arregui, Ane Loizate e Ivanna Jiménez.