CALENTAMIENTO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El pasto ha dejado de crecer en Aralar, y los ganaderos están preocupados

Publicidad
Aralarko Larreak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Belarrak hazteari utzi dio Aralarren, eta abeltzainak arduratuta daude
author image

EITB

Última actualización

Los prados de Aralar están secos y la situación es preocupante para la ganadería, ya que el pasto ha dejado de crecer por la falta de humedad. Actualmente, unas 16 000 ovejas, 1 100 yeguas, 1 200 vacas y 400 cabras se alimentan en estos pastos. En caso de quedarse sin recursos en el monte, analizarán planes de contingencia. Esta situación supone un gran golpe económico para el primer sector, y ya se están sufriendo consecuencias directas.

Sierra de Aralar Aralar Eguraldia Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X