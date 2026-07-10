El pasto ha dejado de crecer en Aralar, y los ganaderos están preocupados

Los prados de Aralar están secos y la situación es preocupante para la ganadería, ya que el pasto ha dejado de crecer por la falta de humedad. Actualmente, unas 16 000 ovejas, 1 100 yeguas, 1 200 vacas y 400 cabras se alimentan en estos pastos. En caso de quedarse sin recursos en el monte, analizarán planes de contingencia. Esta situación supone un gran golpe económico para el primer sector, y ya se están sufriendo consecuencias directas.