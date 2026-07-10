Exigen que se depuren responsabilidades policiales y políticas sobre la muerte de Ander
En Santurtzi, la familia y los vecinos de Ander, el joven de 29 años que falleció tras ser arrestado por la policía municipal, han creado una plataforma ciudadana. Piden que se investigue su muerte, ocurrida en el hospital dos días después de que le disparasen con una pistola taser. Aseguran que Ander ha sido víctima de "violencia policial".
Te puede interesar
Moreno eleva a 12 el número de personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos, en Almería
El presidente andaluz ha confirmado el balance oficial de víctimas mortales, la mayoría extranjeras. Hay, además, 23 personas que siguen sin localizar. Ocho personas han resultado heridas, cuatro de ellas graves.
El tráfico de camiones estará prohibido en Euskadi el 12 de agosto con motivo del eclipse
La CETM sostiene que esta medida provocará un importante incremento en los costes de toda la cadena logística y solicita al Gobierno Vasco que reconsidere la decisión.
12 denuncias por agresión sexual y diez personas detenidas en los primeros días de sanfermines
La consejera de Interior, Función Pública y Justicia Navarra, Inma Jurío, ha presentado el balance de seguridad en el ecuador de las fiestas.
La alerta naranja por calor se amplía hasta el domingo en la CAV
Meteofrance activará la alerta naranja por calor en Iparralde hasta el sábado, y el centro de Navarra estará en alerta naranja el domingo.
Los Sanfermines 2026 viven un segundo inicio de fiestas con el primer 'Txupinazo Txiki'
Por primera vez, en la programación que el 'Día Infantil' de los Sanfermines dedica a los niños y a las niñas se ha incluido el lanzamiento de un 'Txupinazo Txiki' desde el balcón de la Casa Consistorial, un honor que ha recaído en tres escolares de Educación Primaria del CPEIP Buztintxuri. Los elegidos han sido Gari Arregui, Ane Loizate e Ivanna Jiménez.
La caída de un poste del tendido eléctrico, posible origen del incendio en Los Gallardos (Almería)
El rápido avance de las llamas ha convertido en "ratoneras" caminos por los que algunos vecinos intentaban huir.
Extinguido el incendio forestal declarado en el monte Aloña de Oñati
El fuego se originó este jueves como consecuencia de una tormenta eléctrica y ha afectado a una zona de pastizal de montaña.
Txupinazo Txiki, en directo
Descubiertas nueve personas usando medios electrónicos para copiar en los exámenes de conducir en Bizkaia
La Dirección General de Tráfico les ha impuesto una sanción consistente en la prohibición de presentarse a nuevas pruebas durante seis meses, además de la correspondiente sanción económica.