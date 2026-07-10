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Exigen que se depuren responsabilidades policiales y políticas sobre la muerte de Ander

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Anderren heriotzaren gaineko erantzukizun polizialak eta politikoak argitzeko exijitu dute

Última actualización

En Santurtzi, la familia y los vecinos de Ander, el joven de 29 años que falleció tras ser arrestado por la policía municipal, han creado una plataforma ciudadana. Piden que se investigue su muerte, ocurrida en el hospital dos días después de que le disparasen con una pistola taser. Aseguran que Ander ha sido víctima de "violencia policial".

Santurtzi Ertzaintza Víctimas de abusos policiales Sociedad

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