Seaska ha informado este viernes que se han corregido los exámenes de matemáticas del baxoa (baccalauréat) realizados en euskera. Varios alumnos del liceo Bernat Etxepare de Seaska decidieron recurrir a la desobediencia y a principios de mayo anunciaron que iban a responder en euskera al examen de matemáticas, a riesgo de ser sancionados o que no se corrigiesen sus exámenes.

En las diversas reuniones que estas semanas se han mantenido al respecto, el ministro francés de Educación, Edouard Geffray, sugirió que se realizarían correcciones, pero hasta hoy no ha habido una certeza absoluta de ello.

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