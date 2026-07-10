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Corrigen los exámenes de matemáticas de baxoa que los alumnos de Iparralde hicieron en euskera

Los estudiantes de Seaska anunciaron a principios de mayo que recurrirían a la desobediencia y comunicaron que, a pesar de las sanciones, iban a hacer el examen de matemáticas en euskera.

Desobedientziarekin erantzun diote Seaskako ikasleek baxoko matematika azterketari

Protestas a favor de hacer el baxoa en euskera. Foto: EITB.

Euskaraz irakurri: Baxoa euskaraz zuzendu dituzte matematikako azterketak
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EITB

Última actualización

Seaska ha informado este viernes que se han corregido los exámenes de matemáticas del baxoa (baccalauréat) realizados en euskera. Varios alumnos del liceo Bernat Etxepare de Seaska decidieron recurrir a la desobediencia y a principios de mayo anunciaron que iban a responder en euskera al examen de matemáticas, a riesgo de ser sancionados o que no se corrigiesen sus exámenes. 

En las diversas reuniones que estas semanas se han mantenido al respecto, el ministro francés de Educación, Edouard Geffray, sugirió que se realizarían correcciones, pero hasta hoy no ha habido una certeza absoluta de ello. 

(estamos trabajando para completar la información)

Euskera Iparralde Educación Sociedad

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