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Francia sugiere a Seaska que se corregirán los exámenes de matemáticas del Baxoa realizados en euskera

Por ello, Seaska ha suspendido la concentración prevista para el próximo 6 de junio en Burdeos. 

Hainbat pertsonak manifestazioa egin dute Bordelen (Frantzia), Ipar Euskal Herrian azterketak euskaraz egin ahal izatea aldarrikatzeko.

Manifestación del movimiento Azterketak euskaraz, en una imagen de archivo. EITB

Euskaraz irakurri: Euskaraz egingo diren Baxoko matematikako azterketak zuzenduak izango direla iradoki dio Frantziako Gobernuak Seaskari
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EITB

Última actualización

Tras el anuncio del ministro de Educación francés, Édouard Geffray, acerca del Baxoa —equivalente a la prueba de acceso a la universidad en Hegoalde—, la federación de ikastolas de Iparralde (Seaska) ha mantenido varias reuniones esta semana. Según ha informado Seaska a través de una nota, en esos encuentros les han sugerido que se corregirán los exámenes de matemáticas del Baxoa realizados en euskera. 

Por ello, Seaska ha decidido suspender la concentración prevista para el próximo 6 de junio en Burdeos. 

Parte del alumnado del liceo Bernat Etxepare de Baiona anunciaron su intención de realizar el examen de matemáticas del Baxoa en euskera, en un acto de desobediencia.

Por otra parte, Seaska también ha podido confirmar que a partir de 2028 el alumnado de Ipar Euskal Herria podrá realizar una especialidad y parte de la prueba oral del Baxoa en euskera, una decisión que ha calificado como "optimista". 

Por último, Seaska ha agradecido a todos los alumnos y familias que se han movilizado en los últimos meses, a los parlamentarios que han llevado sus peticiones a París, y a todos los cargos electos, profesores, trabajadores y ciudadanos que les han mostrado su apoyo. 

Iparralde Gobierno de Francia Titulares de Hoy Euskera Educación Sociedad

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