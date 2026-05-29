Euskaraz egingo diren Baxoko matematikako azterketak zuzenduak izango direla iradoki dio Frantziak Seaskari

Hori dela eta, Seaskak bertan behera utzi du datorren ekainaren 6an Bordelen egitekoa zuen elkarretaratzea.

Hainbat pertsonak manifestazioa egin dute Bordelen (Frantzia), Ipar Euskal Herrian azterketak euskaraz egin ahal izatea aldarrikatzeko.
Azterketak euskaraz egitearen aldeko manifestazio bat. Artxiboko irudia: EITB
EITB

Edouard Geffray Frantziako Hezkuntza ministroak pasa den astean Baxoari buruz esandakoen ondotik, Seaskak hainbat bilera izan ditu aste honetan. Seaskak ohar bidez jakinarazi duenez, euskaraz egingo diren Baxoko matematikako azterketak ere zuzenduak izango direla ulertu dute bilera horietan.

Hori dela eta, datorren ekainaren 6rako Bordelen deituta zuzen elkarretaratzea bertan behera uztea erabaki du Seaskak.

Bernat Etxepare lizeoko hainbat ikaslek desobeditu eta Baxoko matematikako azterketa euskaraz erantzungo zutela iragarri zuten hilabete honen hasieran, zuzenduak edo zigortuak izango ziren jakin gabe.

Asteburuan Geffray ministroak iragarri zuen 2028tik aurrera Baxoko berezitasun bat eta ahozko proba handiaren zati bat euskaraz egin ahalko dutela Ipar Euskal Herriko ikasleek.

Horri lotuta, Hezkuntza ministroaren iragarpenaren baieztapena jaso du aste honetan Seaskak. “Erabaki baikorra” dela nabarmendu du Ipar Euskal Herriko ikastolen federazioak.

Amaitzeko, Seaskak eskerrak eman dizkie azken hilabetetan mobilizatu diren ikasle eta familia guztiei, haien eskaerak Parisera eraman dituzten parlamentariei, eta sostengua adierazi dieten Euskal Herriko hautetsi, irakasle, langile eta Herri Urratsen izan ziren herritar guztiei. 

