Drogaren aurkako operazioa
Bizkaian, Burgosen eta Toledon jarduten zuen eta ketamina eta fentaniloa banatzen zituen sare kriminal bat desegin dute

Makrooperazioaren ondorioz, 16 pertsona atxilotu dituzte (horietako 8 Bizkaian), eta substantzia estupefazienteen 160.000 dosi inguru atzeman dituzte, tartean 18,5 kilo ketamina. Aizundu gabe, 2.400.000 euroko balioa izango luke horrek guztiak merkatu beltzean. 

Operazioan konfiskatutako droga. Argazkia: Guardia Zibila.
Agentziak | EITB

Guardia Zibilak droga-trafikoan jarduten zuen eta dirua zuritzen zuen erakunde kriminal garrantzitsu bat desegin du eta 16 pertsona atxilotu ditu Burgosen, Bizkaian eta Toledon, lau probintziatan egindako makrooperazio batean. Operazio horretan, 160.000 estupefaziente dosi baino gehiago eta arma ugari atzeman dituzte, eta talde oso arriskutsua zela adierazi du Guardia Zibilak.

Burgosko Komandantziako Polizia Judizialeko Unitate Organikoak gidatu du operatiboa, eta 300 pertsonak hartu dute parte Burgosen, Bizkaian, Kantabrian eta Toledon aldi berean egin diren operazioetan. 

Maiatzaren 26an, asteartean, 16 miaketa egin ziren aldi berean, 15 etxebizitzatan eta 1 industria-nabe batean, Bizkaian (9), Burgosen (5), Kantabrian (1) eta Toledon (1). Horiei esker, 160.000 estupefaziente dosi baino gehiago atzeman ziren. Merkatu beltzean 2,5 milioi euroko balioa izango lukeela kalkulatu dute.

Atzemandako substantzien artean, honako hauek nabarmentzen dira: fentanilo injektagarriko 10 anpoila (Burgosen ez da orain arte halakorik atzeman), 9.184 gramo kokaina arrosa, 179 gramo kokaina, 3.001 gramo speed, 18.648 gramo ketamina, 850 unitate anfetamina/estasi, 3.495 gramo haxix, 24.280 gramo marihuana, 325 farmako unitate eta 350 gramo substantzia.

Era berean, horiek ekoizteko, lantzeko, pisatzeko eta dosifikatzeko tresnak eta materiala atzeman dira. Hori dela eta, Guardia Zibilak uste du desegin egin dutela 3 laborategi klandestino eta indoor marihuana-plantazio bat, baita droga saltzeko 15 gune ere, Burgosen, Bizkaian, Toledon eta Kantabrian.

Polizia-operazioari esker, erakunde kriminaleko 16 kide atxilotu dituzte, horietako 8 Bizkaian, 28 eta 62 urte bitartekoak. Horietako 4 kartzelan sartu dituzte jada, eta 6 epailearen esku geratuko dira gaur; litekeena da horiek ere espetxera bidaltzea, etxean atzeman dieten materiala dela eta.

Guardia Zibilak gaineratu duenez, 3 pistola, errebolber bat eta 200 kartutxo ere atzeman dizkiete, eta horrek agerian uzten du taldea arriskutsua zela. Armak ordaintzen ez zuten bezeroak beldurtzeko erabiltzen omen zituzten, baita defendatzeko ere, eta 3 ibilgailu, ekipo informatikoak eta 6 telefono ere atzeman dizkiete, baita 62.000 euro baino gehiago eskudirutan ere.

D 'Anjouk laguntza eskatu dio oposizioari aurrekontuak aurrera ateratzeko, "hauteskunde aurreko testuinguruan"

Noël d 'Anjou Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza sailburuak 2027ko Aurrekontu Proiektua osatzeko lankidetza, elkarrizketa eta konpromisoaren alde egiteko deia egin du. Ohartarazi duenez, eztabaida politikoa baldintzatu dezakeen hauteskunde aurreko testuinguruak. D'Anjouk Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan egin ditu adierazpen horiek, bere talde parlamentarioaren (EAJ-PNV) galderei erantzunez.

