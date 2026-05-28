Amaitu da beroaldia, Arabako eta Nafarroako hainbat tokitan salbu

Tenperatura maximoak 10 gradu inguru jaitsiko dira kostaldean, eta baliorik altuenak 25 gradutik behera kokatuko dira. Barnealdean, oro har, 25-30 gradu artekoak izango dira altuenak, baina Arabako Errioxan eta Nafarroako Erriberan 35 graduak gainditu daitezke. 

Bañistas disfrutan de un día veraniego en la bahía de la Concha de San Sebastián. La ola de calor que está afectando a Euskadi desde hace días podría haber ocasionado la muerte de catorce personas, según el Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria (Momo) del Instituto de Salud Carlos III. EFE/Juan Herrero

Iritsi da esperotako eguraldi aldaketa Euskal Herrira: Ebro ibarrean izan ezik, gainerakoan beroaldia ostiral honetan amaituko da. Tenperatura maximoak 10 gradu inguru jaitsiko dira kostaldean, eta baliorik altuenak 25 gradutik behera kokatuko dira. Barnealdean, oro har, 25-30 gradu artekoak izango dira altuenak, baina Arabako Errioxan eta Nafarroako Erriberan 35 graduak gainditu daitezke. 

Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak beroagatik ezarritako alerta maila laranjatik horira jaitsi du, eta Araban soilik egongo da indarrean 13:00etatik 19:00etara. 

Nafarroan bero egiten jarraituko du, batez ere, Erribera inguruan, eta abisu horia egongo da ezarrita egun guztian. 

Euskalmeten eguraldi iragarpenaren arabera, gaur hodei gehiago agertuko dira ipar isurialdean. Hegoaldean zerua garbiago egongo da eta eguzkia nagusituko da, arratsaldean hodei batzuk agertu daitezkeen arren. Iparraldeko eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da. 

Larunbatean behin goizeko behe-hodeiak desagertu ondoren ostarte zabalak irekiko dira ipar partean. Hegoaldean, berriz, oro har giro eguzkitsua nagusituko da. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean bolada gogorrak izango dira barnealdean. 

Igandean, orokorrean, tenperatura maximoak 25 gradutik behera kokatuko dira

Beroaldiaren balantzea

Ia Europa osoa astintzen ari den beroaldiaren ondorioz, Osakidetzak 125 pertsona inguru artatu ditu, pasa den ostiraletik, eta horietako bat, 80 urteko gizona, hil egin da, Araban.

Carlos III.a Osasun Institutuaren Eguneko Hilkortasuna Monitorizatzeko Sistemaren (Momo) kalkuluen arabera, baliteke bero-boladak 14 pertsonaren heriotza eragin izana EAEn.

Abuztuaren 12ko eguzki-eklipseak Euskal Herriko zerua nola ilunduko duen erakutsi du errealitate murgiltzaileak

2026ko abuztuaren 12an eguzki eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta "Eguraldia" horretan murgildu da errealitate birtualari esker. Sei bideo prestatu ditugu gertatuko dena azaltzeko. 114 urte geroago, minutu batetik gora emango dugu erabateko iluntasunean, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria ikusteko lekurik onenetarikoa izango da.

