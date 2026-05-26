Beroak ez du atsedenik ematen eta tenperatura minimo historikoak utzi ditu

Gaua tropikala izan da, batez ere kostaldean eta isurialde kantauriarrean. EAEko lau estazio meteorologikoek minimo historikoak errejistratu dituzte, udan ere inoiz ez dira hain tenperatura altuak jaso. Ondoren, egunean zehar, hainbat udalerrik 35 ºC-ak gainditu dituzte, nahiz eta maiatzean egon.

Tenperatura minimoen errekorra
Bilbon, 36 gradura iritsi dira kaleko termometroak. Argazkia: Europa Press.
Astearte honetan, beste bero egun itogarri bat izan dugu. Uztailean edo abuztuan ohikoak izan daitezkeen tenperaturak izan ditugu, uda aurreratu izan balitz bezala, nahiz eta oraindik udaberrian egon. Meteorologia estazioak garai honetan eta gure lurretan batere ohikoak ez diren datuak jasotzen ari dira. Inoiz ikusi gabeko datuak bildu dituzte, errekor historikoak. 

Bart gauekoa datuek, esate baterako, markak hautsi dituzte. Kostaldeko eta kantauri isurialdeko puntu askotan gau tropikala izan da eta orain arteko tenperatura minimo altuenak errejistratu dituzte. 

Euskalmeten arabera, Zarauzko minimoa 24,7 ºC-koa izan da bart. Urduliz, 23,9 ºC-koa; Igorren, 23,4 ºC-koa; eta Galea lurmuturrean, 23,2 ºC-koa.

Ondoren, egunean zeharreko tenperaturak ere udako hilabeteetakoak ziruditen. Termometroek nabarmen gainditu dute 35 graduko muga, batez ere kostaldean eta isurialde kantauriarrean. 

Tenperatura altuena Sopuertako (Bizkaia) Jarraltako estazioan izan dute: 37,1 ºC-ra iritsi da arratsaldeko lehen orduan. Sodupen eta Amoroton, berriz, 37 ºC-ren pareraino igo da merkurioa. 

Sestaon (Bizkaia) eta Kanbon (Lapurdi) 36 ºC-ren bueltan gelditu dira. 

Gipuzkoan, Oiartzungo geltokia 35,9 ºC-ra iritsi da arratsaldeko 16:00ak pasata, eta Zizurkilen 35,8 ºC ikusi dituzte. Eta Araban ere iparraldean izan da tenperaturarik altuena; Laudioko Gardea estazioak 35,3 ºC-ko tenperatura eman du.

Barnealdean ere beroa egin duen arren, balioak 35 gradutik behera mantendu dira. Zanbranan (Araba), adibidez, maximoa 32,8 ºC-koa izan da eta Zarrakaztelun (Nafarroa) 33 ºC-ra iritsi dira.

Egoera horrek osasunean eragina izan dezake, batez ere pertsona ahulenen kasuan. Hala, Osakidetzako Larrialdi Zerbitzuak tenperatura altuek kaltetutako 17 pertsona artatu ditu arratsaldeko 19:00ak arte, baina kasu guztiak arinak izan dira.

Duela 5 egunetik bizi dugun ezohiko bero gertakari honek beste zenbait egunez jarraituko du, Euskalmeten iragarpenaren arabera. Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak alerta laranja aktibatuko du asteazken eta ostegun honetan, tenperatura oso altuengatik .

Abuztuaren 12ko eguzki-eklipseak Euskal Herriko zerua nola ilunduko duen erakutsi du errealitate murgiltzaileak

2026ko abuztuaren 12an eguzki eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta "Eguraldia" horretan murgildu da errealitate birtualari esker. Sei bideo prestatu ditugu gertatuko dena azaltzeko. 114 urte geroago, minutu batetik gora emango dugu erabateko iluntasunean, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria ikusteko lekurik onenetarikoa izango da.

