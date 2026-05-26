Plus Ultra auzian Auzitegi Nazionalean egin beharreko deklarazioa atzeratzea eskatu du Zapaterok
Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiak Plus Ultra auzia ikertzen ari den Jose Luis Calama epaileari Auzitegi Nazionalean ekainaren 2rako aurreikusita zegoen deklarazioa atzeratzea eskatu dio.
Plus Ultra hegazkin-konpainiari emandako maileguan legez kanpoko komisioak ustez kobratu izana ikertzen ari den auzian erakunde kriminala, influentzia-trafikoa eta faltsutasuna egotzita, inputatu gisa deitu zuten egun horretarako Zapatero.
Lehen aldia da demokrazian Espainiako Gobernuko presidente ohi bat justiziak inputatzen duena.
Calama epaileak martxoaren 3an hartu zuen bere gain auzi horren gaineko eskumena. Plus Ultra airelinea zuritzeko balizko delitu bat ikertzen ari da, eta maiatzaren 28ra arte luzatu zuen kasuaren instrukzioa.
2024an, Ustelkeriaren Aurkako Erakundeak, Polizia Nazionalaren Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskalaren Unitatearekin (UDEF) batera, jakin zuen erreskateko dirua Venezuelako ustelkeriatik eratorritako dirua zuritzeko erabil izan zitekeela.
Bere garaian, Madrilgo 15 zenbakiko instrukzio epaitegiko titularrak airelineari emandako 53 milioi euroko mailegua ikertu zuen, baina auzia artxibatu zuen Madrilgo Probintzia Auzitegiaren babesarekin.
Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak eskatuta auzia berriro ireki zen, eta ondoren, epaileak Auzitegi Nazionalaren esku utzi zuen auzia.
Ikertzaileek uste dute Zapaterok etxetik ematen zituela "jarraibide" nagusiak
Espainiako presidente ohiak Madrilgo Las Rozas auzoan duen bizitokia ustezko ustelkeria sarearen gune garrantzitsua zela dio UDEFen txostenak, nahiz eta epaileak ez zuen eman hura miatzeko baimenik.