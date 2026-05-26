Plus Ultra auzian Auzitegi Nazionalean egin beharreko deklarazioa atzeratzea eskatu du Zapaterok

Plus Ultra auzia ikertzen ari den Jose Luis Calama epaileari Auzitegi Nazionalean deklarazioa atzeratzea eskatu dio Espainiako Gobernuko presidente ohiak. Ekainaren 2rako deitua zuen Calamak Zapatero. 

José Luis Rodríguez Zapatero, Europa Press-eko artxiboko argazki batean.
Agentziak | EITB

Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiak Plus Ultra auzia ikertzen ari den Jose Luis Calama epaileari Auzitegi Nazionalean ekainaren 2rako aurreikusita zegoen deklarazioa atzeratzea eskatu dio.

Plus Ultra hegazkin-konpainiari emandako maileguan legez kanpoko komisioak ustez kobratu izana ikertzen ari den auzian erakunde kriminala, influentzia-trafikoa eta faltsutasuna egotzita, inputatu gisa deitu zuten egun horretarako Zapatero.

Lehen aldia da demokrazian Espainiako Gobernuko presidente ohi bat justiziak inputatzen duena.

Calama epaileak martxoaren 3an hartu zuen bere gain auzi horren gaineko eskumena. Plus Ultra airelinea zuritzeko balizko delitu bat ikertzen ari da, eta maiatzaren 28ra arte luzatu zuen kasuaren instrukzioa.

2024an, Ustelkeriaren Aurkako Erakundeak, Polizia Nazionalaren Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskalaren Unitatearekin (UDEF) batera, jakin zuen erreskateko dirua Venezuelako ustelkeriatik eratorritako dirua zuritzeko erabil izan zitekeela.

Bere garaian, Madrilgo 15 zenbakiko instrukzio epaitegiko titularrak airelineari emandako 53 milioi euroko mailegua ikertu zuen, baina auzia artxibatu zuen Madrilgo Probintzia Auzitegiaren babesarekin.

Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak eskatuta auzia berriro ireki zen, eta ondoren, epaileak  Auzitegi Nazionalaren esku utzi zuen auzia. 

Global Sumudeko kideen aurka Ertzaintzak izandako jokabidea salatu dute hainbat lagunek Legebiltzarraren atarian

Eusko Legebiltzarrean eguerdian Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak Loiuko aireportuan ertzaintzak Global Sumudeko kideen aurka kargatu izanari buruzko azalpenak emango ditu. Hori baino lehen, goizeko 09:00etan hasita, Ertzaintzaren jokabidea gogor salatu Legebiltzar atarian 50 lagun inguruk. Ertzainez inguratuta ari dira egiten protesa Gasteizen; oso haserre daudela esan dute eta ertzaintza egin dute gertatu zen guztiaren errudun.
