Abisu horia indarrean egongo da beroagatik asteartera arte gutxienez

Maximoak 30 ºCtik gora kokatuko dira, eta minimoak 20ren bueltan geratuko dira leku askotan. Baso sute arriskuagatik ere abisu horia ezarri du Segurtasun Sailak.
GETXO (BIZKAIA), 22/05/2026.- Cientos de personas han acudido a la playa de Ereaga en Getxo (Bizkaia) este viernes, jornada en la que seis comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco, se encuentran en aviso amarillo (riesgo importante) por altas temperaturas que pueden superar los 34-38 grados. EFE/ Miguel Toña
Ereagako hondartza. Argazkia: EFE
EITB

Bero handia egingo du datozen egunetan ere Euskal Herri osoan. Tenperatura maximoak 30 ºCtik gora kokatuko dira, eta minimoak 20ren bueltan geratuko dira lurraldearen eremu handi batean.

Hori horrela, Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak asteartera arte luzatu ditu abisu horiak tenperatura altu eta iraunkorrengatik EAEn, eta astelehen eta asteartean baso-sute arrisku handiagatik abisua gehitu die. Abisuak egun osoan egongo dira indarrean.

Gaur bero handia egingo du Kantauri isurialdean eta kostaldean. Hego-ekialdeko haizea zakar samar ibiliko da eta, ondorioz, iparraldeko hainbat lekutan 35 ºC-ak gaindi daitezke. Goizean goiz ere tenperatura altua izango da. Arratsaldean kostaldeko leku batzuetan brisa apur bat sar daiteke. Gainerako tokietan, berriz, tenperatura maximoak aurreko egunekoen oso antzekoak izango dira, 30-33 ºC ingurukoak. Zerua oskarbi agertuko da.

Asteartean ez dugu aldaketa handirik espero. Berriz ere tenperatura oso altua izango da, batez ere Kantauri isurialdean, non maximoak 35 ºC-tik gorakoak izango diren. Haizeak hego-ekialdetik jotzen jarraituko du eta, berriz ere, litekeena da brisa kostaldeko leku batzuetan sartu ezinik ibiltzea. Zeruak oskarbi jarraituko du.

Asteburura arte gutxienez, joera berdinarekin jarraituko du eguraldiak, nahiz eta asteazkenetik aurrera haizea ez den hain hegoaldekoa izango, eta nahasiagoa izango da.

Abuztuaren 12ko eguzki-eklipseak Euskal Herriko zerua nola ilunduko duen erakutsi du errealitate murgiltzaileak

2026ko abuztuaren 12an eguzki eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta "Eguraldia" horretan murgildu da errealitate birtualari esker. Sei bideo prestatu ditugu gertatuko dena azaltzeko. 114 urte geroago, minutu batetik gora emango dugu erabateko iluntasunean, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria ikusteko lekurik onenetarikoa izango da.

