Abisu horia indarrean egongo da beroagatik asteartera arte gutxienez
Bero handia egingo du datozen egunetan ere Euskal Herri osoan. Tenperatura maximoak 30 ºCtik gora kokatuko dira, eta minimoak 20ren bueltan geratuko dira lurraldearen eremu handi batean.
Hori horrela, Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak asteartera arte luzatu ditu abisu horiak tenperatura altu eta iraunkorrengatik EAEn, eta astelehen eta asteartean baso-sute arrisku handiagatik abisua gehitu die. Abisuak egun osoan egongo dira indarrean.
Iragarpena
Gaur bero handia egingo du Kantauri isurialdean eta kostaldean. Hego-ekialdeko haizea zakar samar ibiliko da eta, ondorioz, iparraldeko hainbat lekutan 35 ºC-ak gaindi daitezke. Goizean goiz ere tenperatura altua izango da. Arratsaldean kostaldeko leku batzuetan brisa apur bat sar daiteke. Gainerako tokietan, berriz, tenperatura maximoak aurreko egunekoen oso antzekoak izango dira, 30-33 ºC ingurukoak. Zerua oskarbi agertuko da.
Asteartean ez dugu aldaketa handirik espero. Berriz ere tenperatura oso altua izango da, batez ere Kantauri isurialdean, non maximoak 35 ºC-tik gorakoak izango diren. Haizeak hego-ekialdetik jotzen jarraituko du eta, berriz ere, litekeena da brisa kostaldeko leku batzuetan sartu ezinik ibiltzea. Zeruak oskarbi jarraituko du.
Asteburura arte gutxienez, joera berdinarekin jarraituko du eguraldiak, nahiz eta asteazkenetik aurrera haizea ez den hain hegoaldekoa izango, eta nahasiagoa izango da.
Zure interesekoa izan daiteke
Abisu horia tenperatura altuengatik EAEn asteartera arte, baita baso-sute arriskuagatik ere
Abisu horia 13:00etatik 20:00etara egongo da indarrean gaur, tenperatura altuak direla eta, eta ordu berean aktibatuko da astelehenean eta asteartean ere. Datorren aste osoa izango da eguzkitsua eta beroa Euskal Herrian.
Abuztuaren 12ko eguzki-eklipseak Euskal Herriko zerua nola ilunduko duen erakutsi du errealitate murgiltzaileak
2026ko abuztuaren 12an eguzki eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta "Eguraldia" horretan murgildu da errealitate birtualari esker. Sei bideo prestatu ditugu gertatuko dena azaltzeko. 114 urte geroago, minutu batetik gora emango dugu erabateko iluntasunean, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria ikusteko lekurik onenetarikoa izango da.
Beroak asteburuan jarraituko du, baina epelago
Giro egonkorra eta eguzkitsua izango da, zerua oskarbi egongo da eta bero handia egingo du maiatzaren amaieran. Jaurlaritzak abisu horia ezarri du iganderako eta astelehenerako 13:00etatik 20:00etara beroagatik.
Errekorra maiatzeko tenperaturetan: 39,1 ºC neurtu dituzte Sopuertan
Maiatzean inoiz erregistratu diren tenperatura altuenak izan dira ostiral honetakoak. Euskal Herriaren mendebaldean izan da bero larriena, eta itzala bilatzea edota uretan freskatzea funtsezkoa izan da herritar askorentzat.
Uda sasoiko beroa Euskal Herrian: 35 graduko maximoak eta abisu horia Bizkaian eta Gipuzkoan
Larunbatean, ipar partean, beroa apur apur bat apaldu egingo da ipar-ekialdeko haizearen eraginez; barnealdean, berriz, bero egiten jarraituko du. Igandean, bero egingo du berriro, eta beroenak 30-35 graduren bueltan geldituko dira.
Beroa nagusitu da arratsaldean, Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean bereziki, eta abisu horia ezarriko dute bihar
16:00etan, Sodupe-Cadagua (Gueñes) 36 °C-ra iritsi da, Zizurkil 35,1 °C-ra eta Muxika 35,1 °C-ra, 13:00etan ikusitako balioak nabarmen gaindituta. Datozen egunei begira, bero egiten jarraituko duela iragarri du Euskalmetek, gutxienez, datorren asteazkenera arte.
Eguzkia, beroa eta 30 gradutik gorako tenperaturak
Ostiralean ere zerua oskarbi egongo da eta tenperatura maximoak 30-35 artekoak izango dira.
Udaberria bueltan da Euskal Herrian, eta ostegunetik aurrera 30 graduen bueltan ibiliko dira termometroak
Astelehen eta asteartean tenperaturak gora egingo du, apurka, eta hodeiak egongo dira.
Bueltan da udaberria
Etzidamu iritsiko da aldaketa nabarmenena. Egun eguzkitsua eta beroa izango da asteazkenekoa, baita ostegunekoa eta ostiralekoa ere. Barnealdean, 30 graduak gaindituko dituzte termometroek.