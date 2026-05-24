Otxandianok Zupiriari: "Erantzukizunak onartzeak berekin ekarri beharko luke presazko neurriak hartzea"
EH Bilduren bozeramaileak uste du Zupiriak dagokiona egin duela "erantzukizunak bere gain hartzean" baina polizia ereduarekin "arazo larria dagoela" ere ohartarazi du, eta laster ekarpen berri bat egingo dutela iragarri du.
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak atzo Global Sumud Flotillako ekintzaileekin Loiun gertatutakoaren erantzunkizuna bere gain hartu ostean, Pello Otxandiano EH Bilduren bozeramaileak Eusko Legebiltzarrean, Zupiriak "dagokiona" egin duela esan du, eta "presazko neurriak" hartzeko eskatu dio.
X sare sozialean idatzi duenez, "erantzukizunak bere gain hartzea espero da edozein arduradun publikoren partetik, eta Zupiria sailburuak dagokiona egin du ardurak lehen pertsonan hartuta. Atzo Loiun gertatutakoa lotsagarria da, baita nazioartean ere, eta ez du ihesbiderik ezta aitzakiarik onartzen: ez zen inolako probokaziorik egon, eta gertatutakoa erabat onartezina da. Mugarri baten aurrean gaude. Atzokoak berriz ere agerian utzi du polizia ereduarekin arazo larria dagoela. Ez delako gertaera isolatu bat, Gasteizen ere ikusi den bezala", Alavesaren partiduaren aurretik izandako kargei erreferentzia eginez.
"Erantzukizunak onartzeak berekin ekarri beharko luke presazko neurriak hartzea. Arazoa ukatzetik arazoa aitortzera pasa behar da Eusko Jaurlaritza. Konponbideak bilatzen dituen eragile bat da EH Bildu; aspalditik ari gara arlo honetan lanean, eta laster ekarpen berri bat egingo dugu", iragarri du honenbestez, EH Bilduko buruzagiak.
Zupiriak asteartean emango ditu azalpen ofizialak Legebiltzarrean.
Zure interesekoa izan daiteke
San Kristobal hilerrian ehortzitako presoak izan dituzte gogoan Ezkabako ihesaldiaren omenaldian
Aurten ere, frankismoan bertatik igaro ziren 6.000 presoak oroitu dituzte. Kartzela izan zen San Kristobal, eta inguru horretan 131 gorpu lurperatu zituzten, "Botilen kanposantua" deiturikoan. Omenaldian, lore eskaintzan egin diete presoei.
Estebanek legegintzaldiaren amaierari buruz duen ideia "errespetatzen" duen arren ez duela bat egiten erantzun du Moncloak
Espainiako Gobernuko iturriek berretsi dute Sanchezek legegintzaldia 2027ko udara arte agortzeko asmoa duela. Gainera, azken orduetan kaleratutako txostenek "Zapatero presidente ohiak egindako delituaren froga edo zantzurik ez dagoela" egiaztatzen dutela defendatu dute.
Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskaleko Unitateak Zapatero eta horren alabak jo ditu Plus Ultra sareko onuradun nagusi
Auziaren inguruko bigarren txostena zabaldu du UDEFek. Horrekin lotuta, ekainaren 2an deklaratuko du epailearen aurrean Espainiako Gobernuko presidente ohiak, ikertu gisa.
Euskadi egunero eraiki eta defendatzeko konpromisoa hartu du EAJk
Hurrengo udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean, lehendakariak euskal herritar guztien “eskubide historikoak” gogorarazi eta balioetsi ditu, eta enegarren aldiz eskatu du Gernikako Estatutua osorik betetzeko.
Estebanek legegintzaldia aurten amaitzeko eskatu dio Sanchezi, jarraitzea "arduragabekeria" litzatekeela iritzita
EBBko presidenteak gogorarazi du dagoeneko bederatzi “eskandalu judizial” irekita daudela Espainiako Gobernuaren inguruan. Horren iritziz, “erabat kaltegarriak dira politikaren eta gobernuaren egonkortasunaren irudiarentzat".
Zupiriak gaitzetsi egin ditu Flotillako ekintzaileak Loiura heldutakoan izandako istiluak eta "probokazioak"
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburua kezkatuta agertu da atzoko gertakariekin Ertzaintzaren irudia zikindu daitekeelako, are gehiago Palestinako gatazkarekin eta Israelen genozidioaren salaketekin lotzen direlako.
Zupiriak bere gain hartu du Loiun gertatutakoaren ardura, eta sentitzen duela esan du
Segurtasun sailburuak adierazi du ez zuela gertatu behar, dena hitz eginda zegoelako. “Zailtasunak” onartu ditu horrelakoak “modu baketsuan” konpontzeko, eta Ertzaintzaren eta han bildutakoen jokabidea zuzena izan zen aztertuko dutela gaineratu du.
Indarraren erabileran "iparorratz morala beti eskuan" izatea eskatu zien ostiralean Pradalesek Ertzaintzako kide berriei
Indarraren erabileraz hitz egin zuen, hain zuzen ere, Pradales lehendakarik Arkauten, Ertzaintzaren promozio berriko diplomen banaketan. "Erantzukizuna eta exijentzia etikoa" eskatu zizkien indarraren erabileran; euskal gizartearekin duten konpromisoa dela eta.
Indarraren erabileran "iparrorratz morala beti eskuan" izatea eskatu zien ostiralean Pradalesek Ertzaintzako kide berriei
Indarraren erabileraz hitz egin zuen, hain zuzen ere, atzo, Pradales lehendakarik, Arkauten, Ertzaintzaren promozio berriko diplomen banaketan. "Erantzukizuna eta exigentzia etikoa" eskatu zizkien indarraren erabileran; euskal gizartearekin duten konpromisoa dela eta.