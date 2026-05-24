ERTZAINTZAREN KARGA LOIUN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Otxandianok Zupiriari: "Erantzukizunak onartzeak berekin ekarri beharko luke presazko neurriak hartzea"

EH Bilduren bozeramaileak uste du Zupiriak dagokiona egin duela "erantzukizunak bere gain hartzean" baina polizia ereduarekin "arazo larria dagoela" ere ohartarazi du, eta laster ekarpen berri bat egingo dutela iragarri du.

Pello Otxandiano EH Bildu
Pello Otxandiano artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

 

 

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak atzo Global Sumud Flotillako ekintzaileekin Loiun gertatutakoaren erantzunkizuna bere gain hartu ostean, Pello Otxandiano EH Bilduren bozeramaileak Eusko Legebiltzarrean, Zupiriak "dagokiona" egin duela esan du, eta "presazko neurriak" hartzeko eskatu dio.

X sare sozialean idatzi duenez, "erantzukizunak bere gain hartzea espero da edozein arduradun publikoren partetik, eta Zupiria sailburuak dagokiona egin du ardurak lehen pertsonan hartuta. Atzo Loiun gertatutakoa lotsagarria da, baita nazioartean ere, eta ez du ihesbiderik ezta aitzakiarik onartzen: ez zen inolako probokaziorik egon, eta gertatutakoa erabat onartezina da. Mugarri baten aurrean gaude. Atzokoak berriz ere agerian utzi du polizia ereduarekin arazo larria dagoela. Ez delako gertaera isolatu bat, Gasteizen ere ikusi den bezala", Alavesaren partiduaren aurretik izandako kargei erreferentzia eginez.

"Erantzukizunak onartzeak berekin ekarri beharko luke presazko neurriak hartzea. Arazoa ukatzetik arazoa aitortzera pasa behar da Eusko Jaurlaritza. Konponbideak bilatzen dituen eragile bat da EH Bildu; aspalditik ari gara arlo honetan lanean, eta laster ekarpen berri bat egingo dugu", iragarri du honenbestez, EH Bilduko buruzagiak.

Zupiriak asteartean emango ditu azalpen ofizialak Legebiltzarrean.

Zupiriak gaitzetsi egin ditu Flotilla Bilbora iristean izandako istiluak eta "probokazioak"
Manifestazioa Bilbon, Loiuko istiluak salatzeko eta Ertzaintzaren jokabidea kritikatzeko
Lau lagun atxilotu eta hainbat zauritu dituzte Loiun gertatutako istiluetan, flotillako euskal ekintzaileen iritsieran
EH Bildu Pello Otxandiano Ertzaintza Eusko Jaurlaritza Palestina Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X