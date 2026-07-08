NATOren GOI BILERA
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Sanchezek, Trumpen kritiken ostean: "AEBren eta Espainiaren arteko harremanak oso positiboak dira"

Espainiako Gobernuko presidenteak azaldu du Estatu Batuetako presidentearekin hitz egiteko aukera izan duela, azken horrek Espainia beste behin kritikatu eta gero. "Solasaldi informala" izan dela azaldu du, eta "adeitsu"jardun dutela. 

 

Iragarkia
pedro sanchez
18:00 - 20:00
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EITB

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Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak enegarren aldiz Espainiaren aurka hitz egin ondoren, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak bi herrialdeen arteko hartu-eman politikoak, ekonomikoak eta kulturalak bikainak izaten jarraitzen dutela esanez erantzun dio, ika-mikan sartu gabe. 

NATOren goi-bileraren ondorengo agerraldian, Sanchezek jakinarazi du Trumpekin hitz egiteko aukera izan duela, eta solasaldia abegitsua eta inolako tentsiorik gabea izan dela ziurtatu du. AEBko presidenteak alde biko merkataritza eta bisita instituzionalak berehala eteteko mehatxua egin du, Espainia "aliatu beldurgarria" dela esan ondoren. 

Mehatxuak mehatxu, gaur bi mandatariek izan duten elkarrizketan "hitz onak" baino ez omen dituzte izan, Sanchezen arabera. Besteak beste, Munduko Futbol Txapelketaz hitz egin dutela esan du. 

Trumpen hitzei "pazientziarekin" eta "lasaitasunez" hartzen dituela ere esan du presidente espainiarrak, eta "normaltasunaren barruan" kokatzen dituela. 

Halaber,  gogoratu du Espainiak AEBkin duen harreman komertzialean, estatubatuarrak ateratzen direla irabazten

Eguneko Titularrak Donald Trump Pedro Sanchez Nato Ipar Atlantikoko Iitunaren Erakundea Espainiako gobernua Politika

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