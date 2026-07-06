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Hamasek Gazako gobernua utzi du eta Palestinako batzorde teknokrata bati eman dio boterea

Hamas desegin ondoren, organo horrek eskualdea kudeatu beharko du, su-etenean jasotako jarraibideei jarraituz.
(Foto de ARCHIVO) April 5, 2024, Beirut, Beirut, Lebanon: A Palestinian refugee woman walks past a mural that shows both spokesmen of Hamas al-Qassam Brigade and Islamic Jihad in Gaza, ABU OBAIDA and ABU HAMZA, during a ceremony to mark Al-Quds International Day in the refugee camp of Burj al-Barjneh in Beirut that comes the last Friday of the holy month of Ramadan. The event was initiated in 1979 in Iran, shortly after the Islamic Revolution. Europa Press/Contacto/Marwan Naamani 05/4/2024
Horma-irudia kaleetan, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gazako Zerrendan Hamasek duen Gobernuak astelehen honetan jakinarazi duenez, desegin egingo da eta palestinarrek osatutako batzorde baten esku utziko du boterea. Batzorde horrek su-eten akordioaren arabera kudeatu beharko du enklabea, eta "teknikariak eta profesionalak" bakarrik egongo dira euren postuetan.

Ismail al Thawabta Hamaseko Gobernuak Gazan duen hedabide bulegoko zuzendariak egin du iragarpena astelehen honetan Deir al Balahen (Gazako erdigunea). Ondoren, Gazako Gobernuak erabakiaren nondik norakoak jasotzen dituen komunikatu bat argitaratu du.

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