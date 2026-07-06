Hamás pone fin a su gobierno en Gaza y transfiere el poder a un comité tecnócrata palestino

El Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza ha anunciado este lunes su disolución y el traspaso de poder a un comité formado por palestinos. Este comité deberá administrar el enclave conforme al acuerdo de alto el fuego, y la permanencia en sus puestos solo del personal "técnico y profesional".

Ismail al Thawabta, director de la oficina de medios del Gobierno de Hamás en Gaza, ha hecho el anuncio este lunes en Deir al Balah (centro de Gaza). Posteriormente, el Gobierno gazatí ha publicado un comunicado con los pormenores de la decisión.