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Hamás pone fin a su gobierno en Gaza y transfiere el poder a un comité tecnócrata palestino

Tras la disolución de Hamás, este órgano deberá gestionar la región siguiendo las directrices recogidas en el alto el fuego.
(Foto de ARCHIVO) April 5, 2024, Beirut, Beirut, Lebanon: A Palestinian refugee woman walks past a mural that shows both spokesmen of Hamas al-Qassam Brigade and Islamic Jihad in Gaza, ABU OBAIDA and ABU HAMZA, during a ceremony to mark Al-Quds International Day in the refugee camp of Burj al-Barjneh in Beirut that comes the last Friday of the holy month of Ramadan. The event was initiated in 1979 in Iran, shortly after the Islamic Revolution. Europa Press/Contacto/Marwan Naamani 05/4/2024
Mural en las calles en una imagen de archivo. Foto: Europa Press.
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Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza ha anunciado este lunes su disolución y el traspaso de poder a un comité formado por palestinos. Este comité deberá administrar el enclave conforme al acuerdo de alto el fuego, y la permanencia en sus puestos solo del personal "técnico y profesional".

Ismail al Thawabta, director de la oficina de medios del Gobierno de Hamás en Gaza, ha hecho el anuncio este lunes en Deir al Balah (centro de Gaza). Posteriormente, el Gobierno gazatí ha publicado un comunicado con los pormenores de la decisión. 

Franja de Gaza Hamás Israel Palestina Política

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