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Juanma Moreno toma posesión como presidente andaluz por tercera vez

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SEVILLA,05/07/2026.- El líder del PP-A, Juanma Moreno, pronuncia la fórmula de juramento de su cargo para tomar posesión por tercera vez como presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la comunidad, este domingo, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz
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El líder del PP-A, Juanma Moreno, ha tomado posesión por tercera vez como presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la comunidad, en un acto al que ha asistido el que será su vicepresidente, el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira.

El presidente andaluz, en su discurso tras la jura del cargo, se ha mostrado "orgulloso" de la comunidad y de quienes "nacieron aquí", así como de quienes "vinieron a comprometerse con esta tierra que hoy es la suya", y se ha marcado como objetivo que esta legislatura, que aborda en un gobierno de coalición con Vox, sea "fructífera" y "larga".

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