El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ultima la ordenanza para construir viviendas en lonjas con precios topados y medidas para evitar la especulación

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está ultimando la ordenanza que permitirá la habilitación de viviendas en locales situados a pie de calle, que tendrán precios topados y que deberán destinarse a domicilios habituales y permanentes con la prohibición de otros usos para evitar la especulación.

Esta una de las novedades en materia de vivienda, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía vitoriana, que ha anunciado este jueves la alcaldesa, la socialista Maider Etxebarria, durante el cuarto y último Debate General de Política Municipal de su legislatura. La ordenanza se aprobará el próximo mes en la Junta de Gobierno Local y Etxeberria ha tendido la mano a la oposición para que esta regulación pueda salir adelante.

Quedarán excluidas de la norma las zonas del casco medieval, del ensanche y de varias zonas de Arriaga, Salburua y Zabalgana, además de las principales arterias de la ciudad. Los locales autorizados deberán acumular al menos siete años desde la obtención de la licencia de primera ocupación y se les podrá dar un uso mixto, es decir, como vivienda y como taller para actividades económicas.

Entre otros requisitos, estas viviendas a pie de calle tendrán un régimen de protección permanente ante futuras transmisiones y la administración tendrá derecho de tanteo y retracto. Se tendrán que dedicar a domicilios permanentes y para la adquisición en operaciones de compraventa habrá que estar inscrito en Etxebide.

El precio de estos pisos corresponderá al de la VPO de régimen general. Por ejemplo, una vivienda de 45 metros cuadrados tendrá un precio máximo de 109 000 euros y una de 90 metros cuadrados de 198 806 euros.

La alcaldesa ha destacado que durante su mandato se ha concedido licencias de obra para levantar 3074 viviendas, 1393 protegidas, 1011 libres y 670 tasadas y ha adelantado un próximo convenio con el Gobierno Vasco para construir otras 1200 en los barrios de Zabalgana, Ibaiondo, Salburua y Abetxuko.

La oposición hace balance negativo de la alcaldía

El Ayuntamiento de Vitoria celebra este jueves y viernes el debate anual sobre el estado de la ciudad. El debate ha empezado el jueves con el discurso de la alcaldesa, quien ha hablado, entre otras cosas de la mencionada ordenanza de la vivienda. El pleno seguirá el viernes con las réplicas de la oposición, aunque los tres grupos, EH Bildu, PP y Podemos, han adelantado ya su opinión.

El PP y Podemos han considerado "decepcionante" por su "falta de liderazgo" la gestión realizada por la alcaldesa, Maider Etxebarria (PSE), mientras que EH Bildu ha asegurado que han sido ellos quienes han dotado de estabilidad y avances a Vitoria-Gasteiz.

La portavoz de EH Bildu, Rocio Vitero, ha recordado que a la hora de formar gobierno tras las elecciones municipales de 2023, "nos apartaron de la Alcaldía de la mano del PP en nombre de la estabilidad. Ahora, el tiempo y los hechos concretos, demuestran que ha sido Bildu quien ha dotado de estabilidad y avance a Gasteiz". Para Vitero, hoy la alcaldesa "ha vuelto a hacer gala de propuestas ideadas e impulsadas por Bildu", aunque ha lamentado que esta primera sesión del debate no haya deparado grandes novedades. Frente a ello, Vitero ha asegurado que Euskal Herria Bildu "seguirá poniendo el trabajo de su grupo municipal al servicio de la mejora del bienestar y de la calidad de vida de todas las vecinas y vecinos de Gasteiz".

El portavoz del PP en el consistorio, Iñaki García Calvo, ha situado este momento como el fin de un ciclo. "En la calle la gente coincide en que Maider Etxebarria ha sido la peor alcaldesa que ha tenido Vitoria. Desaparecida, ausente de los principales asuntos y retos de la ciudad, y sin liderazgo”, ha destacado. En su opinión, "los pactos de todo el bloque de izquierdas, PSOE, PNV y EH Bildu, han empeorado la situación de Vitoria. Nos dejan una ciudad en la que pagamos más impuestos que nunca, pero recibimos, a cambio, peores servicios públicos que nunca, más inseguridad, menos vivienda y unos barrios peor mantenidos y peor cuidados".

Por último, Garbiñe Ruiz (Elkarrekin Podemos), ha asegurado que el balance de la legislatura se resume en una palabra: "Decepción. No porque el Gobierno no haya trabajado, la decepción viene de algo mucho más profundo, de la ausencia de liderazgo político cuando Vitoria más lo necesitaba. La alcaldesa llegó con una oportunidad histórica para abrir una nueva etapa y afrontar los grandes desafíos de la ciudad. Pero cuatro años después la sensación es que el Partido Socialista ha ocupado la alcaldía, sí, pero no ha ejercido el liderazgo que exigía la situación", ha opinado. “Una gran oportunidad desaprovechada" ha zanjado.