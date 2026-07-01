Las ayudas a las familias con hijos e hijas de 200 euros al mes por niño o niña hasta los 4 años se podrán solicitar a partir de este jueves y serán retroactivas con efectos desde el 1 de enero de este año 2026, según ha informado el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.

A partir de este jueves, 2 de julio, las familias podrán solicitar las peticiones de ayuda a través de la página web www.euskadi.eus y para resolver dudas se ponen a disposición tanto el e-mail umeak@euskadi.eus como el número de teléfono 945 01 80 00.

Las novedades

Según ha recordado el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, la novedad de este año en lo que se refiere a estas ayudas es la ampliación de la ayuda de 200 euros mensuales hasta los 4 años. Actualmente, la ayuda se concede desde el nacimiento hasta que la hija o hijo cumple 3 años, pero con el nuevo Decreto, esta ayuda se amplía un año más, por lo que podrá recibirse hasta que la hija o hijo cumpla 4 años.

Además, las ayudas de 100 euros mensuales serán para las familias numerosas con hijas o hijos de 4 hasta los 7 años. Actualmente, estas ayudas ya existen para terceras o sucesivas hijas o hijos desde los 3 años hasta los 7 años y, a partir de ahora la ayuda se reconocerá desde los 4 hasta los 7 años. La misma ayuda también llegará a familias monoparentales con un hijo o hija o más cuya edad sea de 4 hasta 7 años.

Asimismo, serán beneficiarias de las ayudas de 100 y 200 euros mensuales las familias de acogida (621 familias en Euskadi) o familias de tutela.

¿Qué requisitos hacen falta para cobrar la ayuda?

Podrán solicitar la ayuda las personas que cumplan con los siguientes requisitos. En primer lugar, residencia y empadronamiento en Euskadi, en el mismo domicilio que el niño o la niña, con una antigüedad mínima de un año o, alternativamente, de cinco años dentro de los diez anteriores. En segundo lugar, convivencia y guarda de la persona menor durante la actuación subvencionable.

¿Cómo se aplicará la retroactividad?

La medida será retroactiva con efecto desde el 1 de enero del 2026. Esta retroactividad afectará a las familias de manera diferente, según ha explicado el Gobierno Vasco con varios ejemplos:

-Mi hija cumplió 3 años el 12 agosto del 2025: la familia tiene derecho a la nueva ayuda desde enero hasta julio de 2026.

-Mi hijo cumplió 3 años el 12 enero del 2026: la familia tiene derecho a la nueva a ayuda desde enero del 2026 hasta diciembre de 2027

-Mi hija cumplió 4 años el 12 enero del 2026: no tiene derecho a las nuevas ayudas. No corresponde la ampliación de la ayuda a las familias con hijas o hijos que han cumplido 4 años en enero de 2026 porque la ayuda finaliza el mes anterior a aquel en el que la niña o niño cumple 4 años

-Mi hijo cumplió 4 años el 12 de febrero del 2026: la familia tiene derecho a las nuevas ayudas por enero del 2026.

En todo caso, todas las dudas en torno a la ampliación de la ayuda se pueden consultar en el siguiente enlace.

¿Debo presentar una nueva solicitud?

En todos los casos será necesario presentar una nueva solicitud. La ampliación de la ayuda no se aplicará automáticamente. Las familias que a partir de 1 de enero de 2026 tuvieran finalizada la ayuda 0-3, o bien nunca la percibieron, tendrán que presentar una nueva solicitud para acogerse a la ampliación hasta los 4 años.

Si la solicitud se presenta hasta el 31 de diciembre de 2026, la ayuda se reconocerá con efectos desde el 1 de enero de 2026 o desde la fecha que proceda.

Una inversión de 85,8 millones en cuatro años

A través del nuevo decreto que ha entrado este miércoles en vigor tras su publicación en el BOPV, el Gobierno Vasco da un paso más en la ayuda a afrontar las dificultades extraordinarias que genera la crianza de los hijos e hijas. La inversión económica por la ampliación de las ayudas de cara a los siguientes cuatro años asciende a 85,8 millones de euros con un crédito de pago para este año de 33,8 millones de euros.

A su vez, desde el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico se han editado miles de guías dirigidas a las familias en las que se explica como presentar la solicitud y los avisos importantes de cara su petición.

Las nuevas guías en papel estarán disponibles en haurreskolak, centros de educación de Primaria, áreas de pediatría de los centros de salud, ludotekas y oficinas de Zuzenean (Bilbao, Donostia y Vitoria- Gasteiz).

Las guías en formato digital estarán en la página web del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. A su vez se hará una campaña publicitaria a través de medios de comunicación y redes sociales.