El Índice de Igualdad de Género en Euskadi se sitúa en 66 puntos sobre 100, casi 5 por debajo del índice estatal
Según los datos publicados este martes por Eustat, ellas siguen haciendo más en casa y ganando menos dinero.
El Índice de Igualdad de Género (IIG) en Euskadi se sitúa en 66 puntos sobre 100 en 2025, lo que supone un aumento de dos puntos con respecto a 2020, según el análisis publicado este martes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat. Los datos sitúan el indicador vasco 4,9 puntos por debajo del español (70,9 puntos), pero 2,6 puntos por encima del promedio europeo (63,4 puntos).
Según ha explicado el organismo estadístico, la igualdad de género no se manifiesta con la misma intensidad en todos los ámbitos. De este modo, la dimensión de Salud presenta el nivel más elevado, con 86,3 puntos, y muestra una mejora respecto a 2020, cuando se situaba en 85,3.
Las dos subdimensiones del concepto Salud, el Estado de salud (87,7) y el Comportamiento saludable (84,9), muestran valores "altos y próximos entre sí".
En el otro extremo se encuentra el Tiempo, con 62,5 puntos, que es una de las dimensiones con mayor margen de mejora. De hecho, las mujeres dedican más tiempo que los hombres al cuidado de menores (20,8 frente a 10,7 minutos diarios) y de personas adultas (16,6 frente a 5,2).
Además, ellas están más implicadas en las tareas domésticas, ya que el 57 % dedica más de 10 horas semanales a estas labores frente al 33,8 % de los hombres, según los datos publicados este martes.
Dinero y Trabajo
Según los datos del Eustat, el segundo mejor resultado se refiere al Dinero que alcanza los 71,7 puntos, aunque sigue habiendo "desigualdades notables", ya que las mujeres perciben aproximadamente un 76 % de los ingresos anuales de los hombres, y la pensión femenina representa el 70 % de la masculina.
Por su parte, la dimensión de Trabajo obtiene 68,1 puntos, con un "leve retroceso" respecto a 2020, cuando se llegó a 68,4, y muestra una "fuerte diferencia interna", dado que la subdimensión de Participación en el trabajo alcanza 85,3 puntos, mientras que Segregación y calidad del trabajo se sitúa en 54,3 puntos.
Además, las mujeres representan únicamente el 24 % de los puestos relacionados con Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) y el 31% de los puestos directivos.
Entre los apartados a mejorar se encuentra también el de Poder (56 puntos) y Conocimiento (55,2 puntos). Cabe señalar que las mujeres representan solo el 27,9 % del alumnado en las titulaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), mientras que los hombres representan el 29,6 % en educación, salud y bienestar.
IIG por territorios históricos
Gipuzkoa: 67,6 puntos.
Lidera la mayoría de las dimensiones: Trabajo (69,6), Tiempo (63,9), Poder (59,5) y Salud (90,6).
Bizkaia: 65,2 puntos.
Destaca en Dinero (72,3) y Conocimiento (55,9).
Álava: 65,0 puntos.
Sobresale en las subdimensiones de Actividades sociales (89,7) y Poder económico (51,4).
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